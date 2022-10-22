一名王姓男子去年2月間，在北市一處路段與黃姓女子發生行車糾紛，王男伸手對黃女比中指，慘挨告公然侮辱罪。法院審理時，王男辯稱當時在伸懶腰，但不被法官採信，判處罰金3千元定讞。

判決書指出，王姓男子去年2月4日下午開車行經北市一處路段，與黃姓女駕駛發生行車糾紛，王男心生不滿，遂將車開到黃女的右前方，將左手伸出車窗外，對黃女比中指。黃女不堪受辱，控告王男公然侮辱。

對此，王男辯稱，他與黃女發生行車糾紛到他比中指已相隔一段時間，他會比中指是因為在車上接到電話，情緒受影響，剛好伸懶腰抒發情緒，沒有特意要針對任何人，若要針對黃女，他會把車子開到黃女車子正前方，甚至在2人第1次起衝突時就比。

士林簡易庭審理時，法官認為，倘若王男真要伸懶腰，大可在車內動作即可，也不會有影響他人的疑慮，更何況是筆直地將左手伸出窗外，抬高手臂比出中指手勢，明顯是為了讓他人看清楚該手勢，故不採信王男說詞。

法官指出，王男比中指的行為，足以對黃女產生人格貶抑感，並使其感到難堪與屈辱，酌情後依犯公然侮辱罪，處罰金3千元，得易服勞役3天。經上訴士林地院後被駁回，全案定讞。