桃園一名人夫發覺越籍阮姓妻子與同鄉男子有染，親密互喊「老公」、「老婆」，人夫不甘戴綠帽憤而將阮女告上法院求償。桃園地院審理時，阮女辯稱與男方僅是同事，但不被採信，法官判阮女須賠償23萬元。可上訴。

判決書指出，男子主張於2007年與越南籍的阮姓女子結婚，婚後育有1子1女，而阮女2016年間轉換工作，結識同樣在該處上班的越南籍阮姓男子，2人不僅多次吃飯聚會，還會視訊聊天，甚至他還目睹2人聊天時互稱「老公」、「老婆」。

男子表示，妻子下班後經常與同事喝酒作樂，今年1月間2人再度為此事爭執，未料妻子卻持剪刀恐嚇他，「你再說看看」，還作勢要捅他，認為妻子侵害了他的配偶權與自由權，故依法請求50萬元賠償金。

對此，阮女辯稱，與阮男僅為同事關係，且丈夫所提出的語音譯文中的「老公」、「老婆」與越南文不符，頂多只是對至親好友的稱呼；至於拿剪刀一事，阮女稱當時自己情緒不佳意圖自傷，並非要拿剪刀恐嚇丈夫。

桃園地院法官勘驗證據，發現阮女與阮男的對話紀錄中的確互稱老公老婆，此為訊息中也穿插愛心或男女擁抱的貼圖，故採信男子說詞，而阮女雖稱譯文內容並非代表越南文中的「老公、老婆」，卻未提出實質證據證明何處有錯誤，法官認為僅是空言，也不採信。

至於侵害自由權部分，法官勘驗證據認定阮女的行為客觀上能造成男子心生畏懼，經審酌雙方經濟能力後，判阮女須賠償侵害配偶權精神撫慰金20萬元、侵害自由權撫慰金3萬元，共23萬元為適當。可上訴。

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