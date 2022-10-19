哥倫比亞甲級職業足球賽事出現極為荒唐的鏡頭，某個球員居然異想天開，拉下褲子露鳥來干擾對手。雖然他確實守下了那一球，但這一幕被轉播鏡頭拍攝到，引起哥甲球迷的公憤，紛紛要求將此人踢出球隊！

One Colombian first division contest was marred by a particularly bizarre moment when Sante Fe defender Geisson Perera pulled down his pants to try and distract an opposition free-kick taker.



(Josh O'Brien) pic.twitter.com/JsNCEi5UDT — Manuel Menacho 🇬🇧🇪🇸🇮🇪🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇧🇪⚽️ (@ManuelMenacho0) October 18, 2022

根據美媒TMZ報導，露鳥者是聖塔菲防守者的後衛裴瑞拉（Geisson Perera），為了阻擋對手科爾多瓦美洲虎的自由球，他覺得光是排成人牆還不保險，決定讓對手噁心一下，看看能不能他們「失足」。果然對手這記自由球失敗了，但是自由球攻不進也是很常見的事，無法斷定是裴瑞拉的功勞。

最後美洲虎2比1獲勝，防守者的球迷非常不滿，希望球隊降下懲處，但是目前為止裴瑞拉並未遭受處分。

美國FSN《運動科學》做過幾項實驗，由於專業運動員「肌肉記憶」極為強大，即使身旁有無謂的干擾也不一定影響他們的動作效率。特別是視覺方面。眼睛可以將視覺集中在某一部份，讓人只看清目標物而暫時模糊其他影像。至於聽覺方面非常容易讓人分心，因為耳朵無法自行過濾不想聽的聲音。

例如籃球選手的罰球，身體所需的動作和力量很小，球場本來也一直都很吵，所以球迷在籃板後方的動作並不影響他們的命中率。足球需要的動作和力量很大，但理論上踢球者的視覺可以集中在球門而不是裴瑞拉的下半身，實際表現不會受到影響。