友善地球的環保議題近來頗受國人關注，國際食品大廠雀巢承諾2050年邁向淨零碳排放，近日宣布將投入10億瑞士法郎推動「雀巢咖啡永續計畫 (Nescafé Plan 2030)」，從土地、原物料到包裝，幫助農業社區復興及攜手價值鏈夥伴打造更具韌性的咖啡產業鏈，並目標至2030年減碳50％、加速邁向淨零碳排放。台灣今年首度推出「雀巢永續週」，帶來與成功大學工業設計學系、財團法人塑膠中心共同合作的世界級永續產品—雀巢咖啡《生生不息系列》，結合環保包裝與生態保育概念設計，傳遞永續價值。

根據外部公開資料顯示，到2050年，氣溫上升將使全球適合種植咖啡的面積減少50％；與此同時，全球約有1.25億人依賴咖啡生產維持生計，而有80％以種植咖啡豆維生的家庭生活在貧窮線以下。雀巢自2010年系統性開展「雀巢咖啡永續計畫」，截至2021年，已發送2.5億株健康咖啡苗，並提供咖啡農及當地婦女專業知識及培訓，幫助復興咖啡生產地社區發展，透過更友善環境的耕作及生產，讓即溶咖啡每噸生產相較2010年減少46％碳排、53％用水。

近日，雀巢宣布將擴大「雀巢咖啡永續計畫(Nescafé Plan 2030」，至2030年前投入10億瑞士法郎，以打造更具韌性的咖啡產業鏈。具體行動包括在七個主要的咖啡豆產地(佔雀巢咖啡豆供應90％)，巴西、越南、墨西哥、哥倫比亞、象牙海岸、印尼及洪都拉斯等，幫助咖啡農轉型至永續農業的生產種植方式，例如以農林複合方式保護生態多樣性、種植覆蓋作物保護土壤等；同時提供農民轉型的資金支持，包括信貸額度支持、引入「氣候保險(weather insurance)」確保農民收入。從知識、技術到資金支持，改善土壤生態並提升農民生計，確保咖啡鏈生生不息，並加速減碳、邁向淨零碳排放。

不只雀巢咖啡，雀巢總部在2020年發布「淨零碳排放路徑圖」完整揭露雀巢的碳排放量及來源，原物料、包裝為溫室氣體排放大宗。雀巢承諾將持續推動永續農業及永續包裝，從源頭到包裝生產，幫助改善氣候變遷、守護環境並支持社區。

台灣雀巢首度推出「雀巢永續週」展現永續包裝成果，精選永續商品將在家樂福、蝦皮，即起至25日同步登場，另雀巢也結合種樹行動，活動期間只要消費滿額就捐種樹金，將透過財團法人慈心有機農業發展基金會於明年春天在桃園沙崙海岸、種下守護台灣海岸線的樹苗。