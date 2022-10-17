全聯訴求「萬聖節就是要吃咖哩」指定商品79折起。（全聯提供）

city’super ROYCE’萬聖節驚喜盒，共104枚巧克力 ，1780元／盒。（city’super提供）

city’super 南瓜與開心果巧克力棒，480元／盒。（city’super提供）

家樂福推出女孩們喜歡的各種公主系列服裝，銀藍公主裝，價格店洽。（家樂福提供）

家樂福漫威復仇者聯盟美國隊長角色扮演盾牌組，價格店洽。（家樂福提供）

愛買萬聖節海盜套裝，11月1日前229元。（愛買提供）

愛買萬聖節Q版鋼鐵俠披風套組，11月1日前229元。（愛買提供）

在日本超市炒作多年的萬聖節商機，台灣也要讓消費者感受到濃厚氣氛，看好家庭客市場蓬勃，超市量販強打萬聖節活動，不但商品紛換上橘色應景包裝，也推出各式變裝服飾成為派對焦點，預估檔期可創下超過上億業績。

全聯萬聖節檔期即起至10月31日登場，從乾貨到生鮮營造滿滿的過節氣氛，並擴大聯手咖哩季， 打出「萬聖節就是要吃咖哩」指定商品79折起，而糖果、甜點、麵包、咖啡也有指定商品單筆滿199元加贈150福利點，預計整檔活動可創下超過1億6000萬元的業績。

另全聯舉辦多年的福利熊萬聖果果節創意造型賽，首度新增寵物參賽組，讓毛小孩也能一同加入變裝賽，拍照上傳至活動網頁，就有機會獲得總獎金5萬元全聯禮券；而10月29日全聯也與天母商圈合作「天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」，將在天母登場同樂。

city’super觀察，近年國人慶祝萬聖節的風氣漸增長，更重視節慶的儀式感，萬聖節倒數兩周的相關糖果餅乾銷售量，與平日相比增長逾5成。city’super引進北海道巧克力品牌ROYCE’，同步推出全新萬聖主題禮盒及巧克力，有幸運籤筒的外觀、鬼屋造型的設計，還有南瓜風味的限定餅乾等，10月31日前購買萬聖節商品送限定紙袋。

家樂福應景萬聖變裝，除了造型服裝與面具，還有各種漫威角色扮演道具，及女孩喜歡的公主系列服裝、寶石仗、髮飾，還有殭屍、海盜、骷髏等配件，都可在500元內入手，輕鬆成為變裝舞會上的亮點。

愛買量販即起至11月1日，祭出萬聖節限定糖果、烘焙麵包、裝扮道具等優惠，例如鬼怪手撕包、鬼怪波蘿麵包等。萬聖節裝扮道具單筆滿688元現折68元、最高現折340元，另10月19日至11月1日玩具系列單筆滿599元現折30元。