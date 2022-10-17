2022雲林149甲草嶺公路半程馬拉松，邀請全台跑友齊聚雲林。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

2022雲林149甲草嶺公路半程馬拉松，邀請全台跑友齊聚雲林。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣149甲草嶺公路自921地震後中斷23年，今年2月25日在雲林縣政府的努力下恢復通車，開通後首場半程馬拉松比賽將於本月30日登場，縣長張麗善、副縣長謝淑亞特別與2022台灣田徑公開賽男子5000公尺和1萬公尺雙料金牌選手蔣介文、體育會理事長郭志恒等人共同舉行記者會，邀請全台各界跑友踴躍報名，一起見證草嶺的美麗風光。

張麗善表示，首次在雲林149甲草嶺公路辦理的半程馬拉松比賽，分為3K、10K及21K等3組，其中21K組挑戰難度高達99分，期待全台跑友高手一起來挑戰，當然也有安排3K組，希望全家大小一起來健走，吸收森林中的芬多精，感受負離子的洗滌。活動本月13日中午12點開始開放網路報名，名額有限，請大家千萬不要錯過。

張麗善指出，149甲草嶺公路在1999年921地震後路基斷裂、土石堆積，將近23年無法通行，她上任後用3年的時間，克服地形、地質等許多困難，在今年初讓這條路恢復通車，為了讓大家走出陰霾，也讓草嶺風華再現，縣府特別在149甲草嶺公路舉辦半程馬拉松，邀請大家以輕鬆氣氛見證這條路的歷史。

雲林縣政府教育處表示，「2022雲林149甲草嶺公路半程馬拉松」邀請2022台灣田徑公開賽男子5000公尺和1萬公尺雙料金牌選手蔣介文擔任活動代言人，蔣介文目前是也是馬拉松半馬全國紀錄保持者。為鼓勵大家一起來運動，完全不收報名費用，還有豐富的活動專屬紀念品，包括紀念衫、運動毛巾、束口袋、馬克杯杯墊組等，歡迎民眾踴躍參加。

蔣介文說，草嶺149甲睽違23年才打通，希望大家踴躍報名，用欣賞風景的心情來跑，因為是山路，建議前面速度放慢一點，回程體能夠的話再慢慢加速，但也不要太快，因為下坡怕摔倒，安全第一，最後靠近終點有力氣再衝刺，希望大家都能挑戰成功。報名網頁：https://irunner.biji.co/2022Caoling