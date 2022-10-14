南華大學長期深耕在地，透過執行USR計畫，為地方找回在地特色及昔日風華，並創造地方共榮的可能性，日前於雲林縣古坑鄉麻園村正式成立「麻園社區駐地工作站」，希望透過駐地工作站長期與社區夥伴互動，並辦理慢運動相關活動，促進民眾認識慢城，讓更多城鎮發掘地方特色，找出屬於自己鄉鎮的DNA，以創造地方共榮之願景。

南華大學自109年即以古坑鄉麻園村作為建築與景觀學系師生學習與實踐的場域，先後進行屋舍與資源調查，以及生活與產業為內涵之主題規劃與設計。109年底南華大學師生與雲林縣古坑鄉麻園村民共同舉辧首屆「冬。聚。至中洲啾恁逗陣出來散步」點燈活動後，受到社區民眾廣大迴響。110年底該社區民眾再度邀請南華師生共同協力，擴大規模舉辦為期三天的「麻園平安節」，也奠定了雙方友好的合作關係。

此外，南華大學為了延伸教師教學、研究發展及學生的服務學習，並希望能透過實體空間與在地社區進行溝通與連結，激發產業升級或空間改善的多樣思考，特別在古坑鄉麻園村成立「麻園社區駐地工作站」，於10月6日正式啟用時邀請台南藝術大學視覺藝術學院長曾旭正、雲林縣古坑鄉前鄉長林慧如、雲林縣古坑鄉麻園村長劉義岳、麻園社區發展協會總幹事劉義群等地方人士，該校校長林聰明及師長也蒞臨，該USR計畫協同主持人陳惠民為大家介紹歷年來團隊在麻園村的相關活動，現場非常熱絡討論未來的發展，場面歡欣熱鬧。

南華大學成立「麻園社區駐地工作站」，邀請台南藝術大學視覺藝術學院長曾旭正共襄盛舉。(照片/南華大學提供)

USR計畫協同主持人陳惠民為大家介紹麻園村的相關活動。(照片/南華大學提供)

南華大學校長林聰明表示，該校長期以來深耕地方，從在地出發至國際，包含協助嘉義縣大林鎮通過國際慢城認證，並陸續複製經驗協助屏東縣竹田鄉、連江縣東引鄉申請國際慢城認證，更積極把觸角往海外延伸至泰國推廣慢城理念，將「在地連結」作為核心概念，履行大學社會責任義務。

林聰明在揭牌儀式上致詞。(照片/南華大學提供)

南華大學USR計畫共同主持人林俊宏指出，「慢」的理念是可以深入生活、飲食、旅遊及產業，也是此計畫擴散慢理念的初衷。他補充，本計畫亦長期與台灣慢城聯盟合作，於109年協助台灣慢城聯盟於屏東縣竹田鄉辦理首屆年會後，又於111年協助苗栗縣三義鄉辦理第三屆年會，而古坑鄉同時為台灣慢城聯盟會員之一，因此於麻園社區成立駐地工作站，期許駐地工作站能落實慢城小鎮的生活理念，讓每個鄉鎮找到在地文化特色。