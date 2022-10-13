璀璨斗南之心南向廣場暨倉庫群獲2022國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎。（周麗蘭攝）

虎尾眷村聚落建築群（建國一村）眷舍修繕獲2022國家卓越建設獎最佳都市更新類金質獎。（雲林縣府提供）

雲林縣府公共工程及社區營造屢獲大獎肯定，在中華民國不動產協進會主辦的2022年國家卓越建設獎橫掃9個獎；在內政部營建署舉辦的「2021致敬城鄉魅力大賞」亦獲9項大獎；在中華民國景觀學會舉辦的第九屆台灣景觀大獎獲4獎，雲林縣長張麗善今（13日）接受城鄉處、文觀處、工務處、水利處、地政處、教育處等單位獻獎。

「國家卓越建設獎」素有台灣年度建築的最高獎項之稱，雲林縣2022年橫掃9項大獎，包括最佳環境文化類2項金質獎，分別為璀璨斗南之心南向廣場暨倉庫群、濁水溪親水文化園區整體改善計畫。

最佳規畫設計類3項金質獎、2項優質獎，依序為雲林縣土庫國小立心樓拆除重建工程、公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫、建國國中老舊校舍拆除重建工程、雲林縣虎尾鎮公安路立體停車場、椬梧滯洪池環境改善（二期）、雲林縣斗南鎮小東市地重畫工程。

最佳都市更新類金質獎1項為虎尾眷村聚落建築群（建國一村）眷舍修繕、二期景觀工程委託規畫設計（丁棟）。最佳管理維護類優質獎1項為雲林縣斗六市水資源回收中心。

「2021致敬城鄉魅力大賞」由營建署舉辦，雲林縣囊括9獎，包括口湖鄉椬梧城鎮之心人文景觀再造計畫－跟著小雨燕趣旅行、雲遊3林小鎮生活圈環境營造（斗六古坑）、斗六市藝術水岸園區景觀工程、璀璨斗南之心南向廣場暨倉庫群、古坑華南社區榮獲社區營造型計畫特優、莿桐樹仔腳社區優等、水林番薯社區優等。

「第九屆台灣景觀大獎」獲得1傑出、3佳作獎項，傑出獎為「口湖鄉椬梧城鎮之心人文景觀再造計畫－跟著小雨燕趣旅行」

縣長張麗善表示，獲獎是對縣府團隊最好的肯定，亦展現縣府在重大工程堅持品質的努力與成果，未來縣府將持續在公共工程上追求更高的品質，在城市建設上追求創新與進步，提供縣民更舒適與優質的開放空間。