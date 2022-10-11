民進黨雲林縣長參選人劉建國麥寮競總成立，強化海線戰力。（本報資料照片）

雲林縣長選舉，劉建國麥寮競選總部於10日晚間成立，強化海線戰力，政壇人士11日分析，本屆民進黨李進勇尋求連任，在沿海10鄉鎮皆輸，僅水林鄉小贏700多票，張麗善則在分別在麥寮、台西、虎尾大贏9000餘票、4000餘票、近7000票，因此年底選舉，沿海地區得票數將是2參選人勝出的重中之重。

劉建國麥寮競選總部吸引上千名支持者到場，並特別邀麥寮子弟、新北市長參選人林佳龍返鄉站台造勢，顯見對麥寮競總的重視，主要原因在於麥寮鄉是雲林縣人口數第3的鄉鎮，加上本屆雲林縣長選舉，李進勇輸了4萬7445票，麥寮鄉即占了9100多票，比例接近2成，讓民進黨不敢掉以輕心。

劉建國競選總部表示，沿海地區包括麥寮區、北港區、虎尾區，11鄉鎮的競選總部與後援會已陸續成立，其中主要鄉鎮麥寮鄉、北港鎮、虎尾鎮競總都已就定位，在選戰倒數40餘天展開衝刺。此次各競總都與鄉鎮長參選人結合，希望接地氣發揮團體戰攻勢，爭取在地選民的支持。

地方政壇人士分析，麥寮鄉長參選人多達5人，其中現任鄉長蔡長昆、現任縣議員許志豪因違紀參選，遭民進黨開除黨籍，選情出現茶壺裡的風暴，民進黨提名的鄉長參選人許忠富，面對昔日同黨夥伴的同室操戈，票源可能因此被瓜分，如何爭取選民的認同衝高選票，對許忠富而言是一大挑戰。

政壇人士指出，國民黨為確保本屆縣長選舉在麥寮鄉大贏的戰果，提名現任縣議員林建鴻參選鄉長，希望藉由民進黨的網內互打內訌，吸收泛綠與中間選民選票，拿下鄉長勝選與縣長得票優勢的雙贏戰果。