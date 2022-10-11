古坑鄉石壁山區的五元二角景點。（雲林縣政府提供）

雲林縣政府將於10月14日至16日辦理草嶺石壁森林療癒祭，推廣雲林第一座森林療癒基地「草嶺森林療癒基地」。（雲林縣政府提供）

後疫情時代下，戶外踏青成為民眾觀光休閒的首選，雲林縣政府將於10月14日至16日辦理草嶺石壁森林療癒祭，推廣雲林第一座森林療癒基地「草嶺森林療癒基地」。

雲林縣府首次舉行的雲林草嶺石壁療癒祭活動將在本周末（14日）起舉行，邀請芳療、瑜珈、頌缽、手碟等療癒品牌及森林療癒師共同推出以「竹」為主題的各式各式竹林間療癒工作坊。15日將有結合在地的農特產品的特色市集、闖關遊戲及限量竹蓆餐盒，展示雲林竹產業發展的無限可能。

活動現場備有雲林高鐵站、斗六火車站免費接駁車，豐富的工作坊及體驗活動名額有限，歡迎大家盡早報名、預約，一起感受全台最美孟宗竹林的五感療癒體驗。（活動連結：https://caolingftf.com/）

草嶺石壁位於雲林縣古坑鄉東方，鄰近南投縣及嘉義縣山區，擁有清水溪、水濂洞瀑布、石壁仙谷等溪流及瀑布美景，「五元兩角」、「雲嶺之丘」。「木馬古道」都是網拍熱門景點，這裡剛好是雲林、嘉義、南投交界，擁有全台最美孟宗竹林的無敵美景，也是最佳避暑勝地。

雲林縣政府委託台大實驗林管理處執行「雲林縣草嶺石壁森林療育基地規劃執行案」，木馬古道觀景台下午時段的負離子數，達到1萬8440個／立方公分，是一般都市公園的40多倍！

另針對懸浮微粒、二氧化硫及臭氧等項目進行監測，石壁山區PM10懸浮微粒，日平均值介於15 至22（微克／立方公尺）之間；PM2.5懸浮微粒，日平均值介於3至18微克，二氧化硫及臭氧等汙染物，監測結果亦低於標準，可見此處空氣品質非常優良。

除了新鮮的空氣，草嶺石壁也有豐富的生態資源，杉林步道、木馬古道中發現363種植物、196種昆蟲紀錄、83種的鳥類。臺大實驗林管理處亦進行該處森林療癒體驗，活動後心血管的功能皆有所改善，受試者的體重、體脂肪下降，肌肉量、基礎代謝增加，對身體健康有所助益。

雲林縣府表示，這些數據及調查可證明草嶺森林療癒基地的發展潛力，配合城鄉處預計投入的「石壁竹創森計畫」一、二期計畫，闢設林步道、興建景觀設施、建立解說指標系統，把石壁打造為森林療癒基地及未來雲林觀光的亮點旅遊帶。

縣府指出，921大地震後道路中斷，草嶺石壁反而得以休養生息，歷經20年的慢慢修復，縣長張麗善積極推動草嶺觀觀，中斷20多年的149甲線今年也再度開通，10月14、15日首次舉行的療癒祭活動，以最不打擾森林的方式重新走入森林，跟著森林療癒師輕鬆地強化自身免疫力、增進健康。