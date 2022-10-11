雲林縣長張麗善曾擔任過20多年護理師，因此她上任後，在2019年獨步全台，推動免費為國一女學生施打9價HPV（人類乳突病毒）疫苗，希望透過早期接種降低罹患子宮頸癌的機率。今年9月起，國建署跟隨雲林腳步 ，將國一女公費HPV疫苗接種，從原本2價改為9價，張麗善對此表示，「再次展現雲林縣超前部署，全心全意守護孩子健康的遠見與魄力」。

張麗善昨(10)日在臉書指出，子宮頸癌是台灣女性容易罹患的婦癌之一，因此，擔任過20多年護理師的她在上任後，2019年獨步全台，推動免費為國一女學生施打9價HPV疫苗，希望透過早期接種降低罹患子宮頸癌的機率，統計至今已經有10946名女學生受惠。

「對的決策，連中央都跟進」！張麗善提及，今年9月起，國建署跟隨雲林腳步 ，將國一女公費HPV疫苗接種，從原本2價改為9價，「再次展現雲林縣超前部署，全心全意守護孩子健康的遠見與魄力」。

張麗善最後也感謝台塑企業暨王詹樣基金會及所有醫療院所的醫護夥伴鼎力支持，「今年10月底前，我們將加速完成42間國中校園巡迴接種服務，讓父母免於奔波，還能省下近一萬元的接種費用！」