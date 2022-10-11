2020年高雄市長補選，民進黨參選人陳其邁以67萬1804票當選，大贏藍、白陣營候選人李眉蓁與吳益政，陳其邁今年也將爭取連任。資深媒體人唐湘龍今(11)日分析高雄困境，認為高雄被意識形態綁死死，太可惜了。

唐湘龍11日在飛碟聯播網《飛碟早餐 唐湘龍時間》指出，他覺得高雄相對於台灣其他地方來講，是一個沒有方向感的城市，而這基本上跟城市本身的意識形態、定位以及主導的政黨有絕對的關聯。他認為，當高雄始終都只是不斷的向中央提問台北、台中、桃園有什麼，高雄為什麼沒有，「這個城市就沒救了」。

唐湘龍提及，雖然很多錢砸在高雄美化、綠化，城市的樣子大致上是ok，但沒有希望感的動能，城市本身就沒有能力自己開門。唐湘龍直呼高雄被意識形態綁死死，太可惜了。

唐湘龍認為，南海周圍幾個城市這些年發展超好，若現在到馬來西亞、吉隆坡、雅加達或曼谷等地，會覺得怎麼變化這麼大，反觀高雄變化相對小。唐湘龍認為，因為南海的時代到了，但高雄沒有跟上隊伍，他認為主因為民進黨執政，沒有能力處理這一塊。