新北一名女子驚覺丈夫與張姓女子外遇，張女曾傳送，「為你離婚丟下小孩還搬去新莊，墮胎」等語，並傳送數千封電子郵件以甜言蜜語、恐嚇等方式要求丈夫離婚，還向她的小孩稱自己即將成為「新媽媽」，讓她飽受身心折磨，故向其提告求償。新北地院審結，判張女要賠償36萬元。可上訴。

判決書指出，女子控訴，張女明知她丈夫阿清（化名）已婚，卻於2020年11月至2021年7月間，與阿清發生至少15次裸睡、接吻與口交的行為，張女還曾懷孕又墮胎，並傳送「小孩是你的，是你要我墮胎的」、「還要我墮胎，還不承認」、「為你離婚丟下小孩還搬去新莊，墮胎」等訊息給阿清。

女子表示，不僅如此，張女自2021年10月至12月間傳送超過3千封電子郵件，以甜言蜜語或威脅等方式要求阿清離婚，還趁她不在時，向她的小孩說自己即將成為「新媽媽」，認為張女的行為讓她飽受精神痛苦，還為此害她腹中胎兒早產5周，故依法向張女請求50萬撫慰金。

對此，張女聲稱，自己起初不知情阿清已婚，2020年11月間知情後，曾向阿清表明自己不願當小三，阿清稱「已在訴請離婚」、「很快就會離婚」，她才繼續交往關係，至於電子郵件僅是在回覆阿清，內容並非正常交往情侶的對話。

新北地院三重簡易庭審理時，法官以張女的證詞，認定張女明知阿清已婚卻仍與其交往，2人互傳的簡訊中也可得知，張女是因阿清才懷孕並墮胎，行為明顯超過普通男女交往分際，違背善良風俗，酌情後判張女須賠償36萬元為適當。可上訴。