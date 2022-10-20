時序即將進入11月，不少人對於自己的運勢都相當好奇。運勢命理網站《靈匣網》分析12星座11月運勢排行榜，其中獅子座、牡羊座、處女座運勢不佳，處事上須注重細節，待人也要和善一點，否則整月都難以翻身，尤其牡羊座有破財危機，應努力克制自己，以免錢財流失的速度加快。

TOP3：獅子座

獅子座是一個渾身上下都充滿了事業心的人，但11月他們的事業恐怕會經歷毀滅性的打擊，不僅原本屬於自己的項目被別人截胡，已經拍板定案的好事也會受到影響，甚至遭受主管批評。若是自己創業，也可能嘗到苦頭，難以翻身。

雖然運勢不佳，但獅子座還是可以透過一些辦法試著補救，讓一切不會變得太過糟糕，像是注重細節，面對小事也不可掉以輕心，以防止因小失大，與他人交流時也要盡可能和善一些，不要得罪人，以免給自己樹敵，從而影響事業。

TOP2：牡羊座

牡羊座在過去幾個月裡運勢都還算不錯，但11月運勢走下坡，尤其金錢方面，可能會遇到破財危機，且損失慘重，不僅手頭的流動資金減少，連經濟基礎也遭到破壞，更導致家庭關係產生矛盾，可以說是四面楚歌。

如果不想讓金錢損失的那麽徹底，牡羊座就必須想辦法挽救，像是不要將金錢外借，即使是自己最好的朋友也不例外，否則不僅損失金錢，還可能損害友誼，另外誘惑再大，也要克制住自己不要亂投資，否則可能會賠光光。

TOP1：處女座

處女座11月可說是衰神附體，運勢相當差，尤其感情方面影響較大，有伴者可能爭吵不斷，分手、離婚都有可能，就連和父母的關係也會變得很僵。除此之外事業方面也會受到一定的影響，雖然影響不算太大，但對於凡事要求完美的處女座來說，也算是很大的打擊。

處女座若想改變11月的處境，就必須克制住自己的脾氣，對待他人或自己都不要太過苛刻，保有一絲犯錯的空間，否則再相愛的感情也會生出嫌隙。事業方面嚴格一點雖好，但也不要忘了搞好和同事間的關係，否則未來遇到困難，可能沒有人願意給予幫助。