一名泰國籍男移工今年7月間見女宿舍管理員在清查衣櫃，竟一時獸性大發，持刀強行逼迫女管理員與其性交，全案經由女管理員報警才曝光。桃園地院審結，依攜帶兇器強制性交罪，處有期徒刑8年。可上訴。

判決書指出，泰國籍男移工今年7月28日晚間返回位於桃園的員工宿舍，見到女管理員正在房內清查衣櫃，男移工竟趁著酒意反鎖房門，不顧女管理員的反抗與反對，手持菜刀並把女管理員推倒在地，強行逼女管理員替自己口交並硬上得逞，事後女管理員報警處理，全案才曝光。

男移工接受偵訊時，坦承不諱，檢察官核對女管理員的證述、女管理員與朋友的對話紀錄以及案發現場照片等證據，認定男移工的自白與事實相符，足以採信，故依法將其起訴。

桃園地院法官認為，男移工只為了滿足個人慾望，見室內僅有女管理員，便以菜刀脅迫對方替自己口交，不僅違反被害人的身體自主權，也造成其嚴重的心理創傷，本應從重量刑，但考慮男移工已認罪，尚知悔悟等情狀，依攜帶兇器強制性交罪，處有期徒刑8年。可上訴。

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