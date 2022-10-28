關穎今（28日）出席全國電子微風南山剪綵，透露家中必備電器竟是碎紙機，家裡工作室都有，專門消滅恐怖的東西，像是過去的情書照片或者小朋友的作品，她搞笑說，除了斷捨離，有些東西要趕緊消滅證據。

被問到選購家電時，考量順序是什麼？關穎笑說：「我本人很膚淺，一定是時尚優先、實用第二，價格最後，所以常常付錢的時候才發現wow～；我老公反過來，所以我們的想法每次都會在這方面打架。」

前陣子她在網路頻道上開箱自己的160坪豪宅，令人為之驚艷。「家」往往是藝人認為最私密、最不願意曝光的地方，為什麼她願意給大家看？關穎坦言，前陣子搬新家，已經不住在開箱的舊家了，拍影片剛好也是對舊家留下一些回憶，我在那裡結婚、生了三個孩子。」她說搬家過程中，全家輪流確診、還遇到地震，「很累，很辛苦，但總算過去了」。

婚後生活重心都在家庭的關穎，坦言自己離不開小孩，很難投入長時間的拍戲工作，所以，日前開了自己的頻道「關穎72變」，不定期和大家分享生活。結果第一支影片就拍了她「一打六」、帶自己和妹妹的子女，共6個小孩，讓她驚呼：「好累，很後悔！而且那天我們說好不能有幫傭阿姨，只有攝影師跟我，真的快崩潰了。」