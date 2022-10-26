蔡淑君強調，她已向對方提出「意圖使人不當選」告訴，堅持提告捍衛自己的清白。(圖擷取自蔡淑君臉書)

九合一選舉進入最後一個月倒數，暱稱「林口阿姨」的新北市議員蔡淑君近日向林口警方報案，表示自己遭一名前里長具名發函做不實指控，影射她關說收錢，更重提13年前不起訴的官司大作文章，還公開寄給其他65位議員；蔡淑君強調，她已向對方提出「意圖使人不當選」告訴，堅持提告捍衛自己的清白。

蔡淑君在臉書引用西藏精神領袖達賴喇嘛名言「要感謝那些傷害你的人」，並附上不實文宣照片及2009年官司不起訴處分書；她表示，近日收到一份攻訐文宣，使她再次回憶起13年前曾身陷的那一樁官司，這是一種受委屈、誤會的痛，當時人生失敗、破產過，但後來也成功重新站起來。

針對前里長署名散佈不實文宣，蔡淑君表示，對方一開始將文宣寄給新北市所有的議員，她也是被其他議員告知才驚知有此事，而對方也預告將廣發10萬封類似文宣，內容盡是斷章取義、含沙射影的攻擊字眼，甚至罵她是惡魔，「令人極度不舒服」。

她強調，那些作偽證的人其實都是「貴人」，讓她自己得更堅毅與成熟，不僅更愛護自己羽毛，也持續走在正向的路，更重要的是檢察官不起訴還她清白，目前也已向警方報案，提告該名前里長「意圖使人不當選」，希望這樣惡質的選舉動作能到此為止。

林口警分局表示，已通知涉案前里長到案說明，對方表示之後會協同律師到林口警分局說明。