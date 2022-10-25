陳翰立澄清，當天他只是強調政治人物要潔身自愛，社會自有公評。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

曾琮愷聲稱，他只是引述張嘉哲在縣府座談會解釋的事情。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

張嘉哲呼籲「不希望正義總在選後」，決定提出告訴。（楊靜茹攝）

國民黨籍南投市長候選人張嘉哲25日上午至南投地檢署按鈴控告，指控民進黨籍陳翰立、曾琮愷幫賴燕雪助選時，惡意攻擊造謠，指賴的對手「不孝」、「不要臉」甚至「睡助理」，曾琮愷甚至指名道姓抹黑，讓選民產生錯誤認知，因此他在律師陪同按鈴控告兩人涉嫌意圖使人不當選。

張嘉哲沈痛表示，民進黨提名有竊盜前科的賴燕雪參選南投市長，得知他代表國民黨參選南投市長起，民進黨團以訛傳訛「不孝」、歧視性「睡助理」等耳語漫天飛舞，起初他跟團隊們說：「無中生有的事情，不用太在意。」沒想到越到投票日，完全執政的民進黨為了勝選，連人性都不顧了，素質之低，令人詫異！

日前在燕雪助競選總部成立大會上，南投縣議員候選人曾琮愷助選時說，不像她的對手張嘉哲只會解釋有沒有睡助理，像這樣的候選人沒有願景、沒有政見，只會當人家的魁儡。曾琮愷25日稱，他只是引述張嘉哲在縣府舉辦的座談會解釋的事情，有何好提告！？

另南投縣議員、名間鄉長候選人陳翰立強調，他所有的助理都是男性，因為他未婚，也怕凍未條，什麼叫做無風不起浪，有沒有聽過睡助理？25日接受媒體訪問，強調他並沒有指名道姓，只是強調政治人物要潔身自愛，社會自有公評。

張嘉哲指出，民進黨陣營竟然在燕雪助競選總部成立大會，用意圖使人不當選、毀謗名譽的言語公開謾罵，即使家人不斷出面澄清，助理已婚也被流言騷擾到身心俱疲，支持者們十分憂心，畢竟民進黨擅長選舉抹黑戰，混淆、影響選民。

「我們不希望正義的來臨，總在選舉過後。」張嘉哲強調，民進黨從中央到地方，在明知或可得而知的情況下，依然就是要將對手，從白的抹成黑的，企圖營造對手全是壞人之假象，為了端正視聽與選風，因此委請律師，提出告訴。