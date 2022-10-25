南投縣長林明溱舉辦「卸任感恩說明會」，邀國民黨籍候選人列席，會中縣府做政令宣導，宣導單位送泡麵碗等宣導品，遭民進黨縣議員候選人曾琮愷質疑林明溱幫許淑華、張嘉哲賄選。許淑華認為，她與縣長、張嘉哲無行賄之犯意，也無對價關係的產生，何來妨害選舉，反控對方意圖使人不當選。

曾琮愷24日表示，林明溱以公費舉辦「卸任感恩說明會」，邀請國民黨籍縣長候選人許淑華、南投市長參選人張嘉哲等人出席，現場多次為候選人高喊「當選」，最後由縣府官員發放高單價的禮物，並有候選人在一旁拉票，恐觸犯《公職人員選舉罷免法》賄選罪，及《公務人員行政中立法》。

許淑華25日表示，法務部10月18日發布新聞，指《選罷法》賄選罪構成要件，須行為人主觀上有行賄之犯意，而約使有投票權人為投票權之一定行使，而且必須有對價關係。縣長林明溱、張嘉哲市長候選人及本人，既無行賄之犯意，也無對價關係的產生，何來妨害選舉？痛斥民進黨為了挽救低迷選情，將任何活動連結到選舉事務，不斷刻意的選舉抹黑操作。

「民進黨才是毀壞年輕人未來、阻礙南投發展的原凶。」張嘉哲痛斥，民進黨從中央到地方，最擅長用「三人成虎」、「做賊喊抓賊」等抹黑戰術，硬將對手從白的抹成黑的，曾琮愷在明知或可得而知縣長林明溱感恩說明會非縣府預算支應，卻散佈「縣政府公費舉辦」等不實文字，他與許淑華聯手提告意圖使人不當選。