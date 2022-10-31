在選戰最後關頭，高揚凱表示，會以「每天握1000雙手」為目標，在各種場合積極的為自己拜票，也賣力的為蔣萬安拉票。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

選戰進入倒數階段，台北市大安、文山區選戰進入白熱化，國民黨提名9號高揚凱以「市長蔣萬安、議員高揚凱合體選戰」為訴求，蔣、高兩人不但在政治理念上趨同，在政策主張上也相當一致，而且高揚凱在街頭為自己拜票的同時，也賣力的向選民拉市長蔣萬安的票，把「市長、議員合體選戰」發揮得淋漓盡致，高揚凱堪稱「最挺蔣萬安的市議員候選人」。

蔣萬安昨日不畏風雨在金華國中舉行「台北隊大集合」活動，國民黨北北基桃4個市長選戰大會師，蔣萬安在支持群眾吶喊力挺下氣勢如虹，蔣萬安也臉書上貼出從政心路歷程及未來施政抱負的「戰鬥檄文」，高揚凱細讀之後心有戚戚焉，深感兩人理想、理念相契，力挺蔣萬安的行動也更堅定、更積極。

高揚凱表示，列舉他在競選訴求上與蔣萬安諸多相互呼應之處，例如，台北正在退步之中，英國「經濟學人」的國際宜居城市今年台北掉落20名變成第53名、「脱北者」高達20多萬人、加上生育率降低「生不如死」，台北城市競爭力不斷衰退。因此，蔣萬安的使命就是要「贏回台北」，「用選票把台北的光榮、首都的驕傲找回來」。

高揚凱表示，自己7月6日在臉書上也曾發表，「榮耀首都台北隊，高揚凱報到」，與蔣萬安的發文有異曲同工之妙；他指出，因為民進黨有「台獨神主牌」，所以有意、無意間在稀釋、剝奪作為「中華民國首都」的台北地位和資源，讓台北市民的光榮感正在消褪中。

他指出，在「重振榮耀」與「無限可能」之間，蔣萬安籌組的「台北隊」則是交集點和銜接點，蔣萬安和高揚凱將携手同心、並肩作戰，要讓首都榮耀無極限、市民光榮無極限、台北偉大無極限。

高揚凱說，除了政治理念抱負契合無間之外，蔣萬安在政策政見上也頗多一致的主張，比如都重視少子化危機，主張大幅提高津貼補助來鼓勵生育；或是重視老屋安全、老公寓無障礙設施問題，推動都更來建設安全、宜居家園等，都可看出蔣萬安及高揚凱兩人絕佳的默契。

在選戰最後關頭，高揚凱表示，會以「每天握1000雙手」為目標，在各種場合積極的為自己拜票，也賣力的為蔣萬安拉票，所以，下次你在街頭上看到有個市議員候選人，打著蔣萬安的旗幟，聲嘶力竭的請大家市長支持6號蔣萬安，你沒看錯，那就是市議員候選人9號高揚凱。