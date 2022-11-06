台北市長候選人電視辯論會於5日舉行，民進黨參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊、國民黨參選人蔣萬安正面交鋒。文化大學廣告系主任鈕則勳昨(5日)指出，「今天的辯論會，三人都攻守兼備」，他也提到「蔣萬安表現得神色自若，手勢、微笑、臉部表情論述都一定程度的建構了市長板，應該能夠穩定領先倒吃甘蔗」。

鈕則勳在臉書上表示，5日的辯論會，三人都攻守兼備，蔣神色自若，微笑、手勢能為論述加分，提出全方位政策，想表現出「市長板」，而金句連發確有達到「形塑市長板」的效果。鈕則勳也提及，蔣另外仍強攻陳時中疫苗採購等政策，而這部分陳時中的回應仍不細膩具體，無法形塑「負責任的市長形象」。

鈕則勳認為，陳時中攻的部分在打蔣家及柯文哲，目的在鞏固基本盤，也有多強化衛福部長及指揮官政績，想讓民眾覺得陳「沒有功勞、也有苦勞」，特別是在結辯論述中以感性建構內容，明顯想喚起選民「阿中有守護台灣」的印象。而黃珊珊以白色套裝想凸顯白色力量的印象，但或許是想扳回一城的壓力太大，所以整場表情嚴肅，較少笑容，有點可惜；但她仍然用市政專業來凸顯其是最熟稔市政的人，所以除了陳述政策政見外，也會在交叉問答時反打陳、蔣的政策不到位。鈕則勳說，「她左右開弓，砲打蔣、陳，就是要讓自己免於被棄，確實也有達到這個目的」。

最後鈕則勳指出，「總括來說，蔣萬安表現得神色自若，手勢、微笑、臉部表情論述都一定程度的建構了市長板，應該能夠穩定領先倒吃甘蔗。阿中慢慢找回了指揮官人設，特別是結尾洋蔥滿滿，也比預期表現得好。珊珊守住了『最熟市政』的形象設定」，鈕則勳也強調，「北市格局仍是三強鼎立，棄保不會發生！繼續加油吧」。