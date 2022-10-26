民進黨桃園市長候選人鄭運鵬26日批評張傲慢、聽不進別人的意見。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市長候選人張善政昨針對宣傳車違規、造勢晚會破壞草皮致歉，表示有錯就改、但不用大作文章。對手民進黨桃園市長候選人鄭運鵬26日批評張傲慢、聽不進別人的意見，像是增設婦幼局議題，張竟要他「站一邊去」，感嘆：「如果連對手都不尊重，那他也很難尊重市民！」

鄭運鵬說，所有候選人都用得到公共設施，但是使用之後的復原，是每個使用者的義務，希望張善政團隊跟民進黨一樣，善後很重要，也要還給市民朋友一個好的活動空間，這是管理的問題。

鄭運鵬說，張善政從過去就是傲慢、聽不進別人的意見，像之前張要增設婦幼局，請教張要設在哪一個局處、還是刪除掉哪一個局處時，張竟然公開叫他站一邊去，「如果連對手都不尊重，那他也很難尊重市民！」強調是態度問題。

鄭運鵬表示，使用公園或是他的團隊有交通安全上的問題，大家應該要互相提醒、改善就好，不要製造大家的困擾，尤其交通安全很重樣，畢竟他的駕駛不安全，市民朋友用路也不安全。