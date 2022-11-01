鄭運鵬連2天掃街都遇上大雨，昨天鞋子甚至能倒出水，他笑說今天改穿拖鞋掃街。(蔡依珍攝)

鄭運鵬連2天掃街都遇上大雨，昨天鞋子甚至能倒出水，他笑說今天改穿拖鞋掃街。(蔡依珍攝)

台積電將在桃園設廠，國民黨主席朱立倫今稱先等定案再說，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬對此表示，相關訊息是產經界新聞，不是政府發布，諷刺國民黨在桃園都是把可能的事情做到不可能，民進黨則是把不可能的事情要化成可能，相信市民看在眼裡，沒有必要支持國民黨。面對藍營稱他跟三大電信商見面，他則說國民黨沒有圖也要掰故事，抹紅他、抹紅民進黨是非常荒謬。

鄭運鵬說，台積電的訊息昨天並不是由政府來發布，而是產經界的新聞，諷刺國民黨在桃園都是把可能的事情做到不可能，民進黨跟市長鄭文燦則是把不可能的事情化成可能，譬如國民黨推不動的鐵路地下化，張善政在行政院的時候桃園要出800億，但他們卸任後，民進黨把不可能化成可能，成功把預算降到桃園只要出200多億，中央負擔將近8成。

鄭運鵬說，護國群山在桃園本來就是有上下游完整的產業鍊，台積電表達投資意願，他跟桃園市政府、跟中央當然全力支援協助，所以他才會說這是愚公移山任務，要把科學園區管理局的意願、廠商的意願跟在地所有需要如用地、水電等，都要一一整合，歡迎台積電跟護國群山企業都來桃園投資，如果國民黨覺得不可能，相信市民朋友看在眼裡，也會覺得何必要支持國民黨。

鄭運鵬強調國民黨和民進黨的方向是相反的，鄭文燦、蔡英文總統率領的桃園隊和民進黨團隊，是全力把所有桃園應該要得到的建設，甚至大家覺得很難到達的建設，全部都會化不可能成可能，和國民黨恰恰相反。

至於國民黨稱他2010年去大陸從商的時候有跟三大電信商見面，鄭運鵬說，自己是在台灣經商，因業務有必要而去拜訪，斥國民黨新人為了參選看圖說故事，甚至沒有圖也要掰故事。鄭雲鵬強調，國民黨抹紅他、抹紅民進黨都是荒謬的事情，他親身經歷台商在全世界遇到的困境，希望包含兩岸的經商、國家定位，都應該對等尊嚴，國民黨要求台商都卑躬屈膝，跟民進黨完全不一樣。

鄭運鵬連2天掃街都遇上大雨，昨天鞋子甚至能倒出水，他笑說今天改穿拖鞋掃街，自己的個性是答應的事情就會做到底、做到好，家人也知悉選舉有很多不可預期的狀況，選舉剩下最後一個月，取消會很可惜，會再加足馬力做最後衝刺。

藍綠民調拉鋸，有媒體人認為8年前鄭文燦也是在民調一片落後中勝選，鄭運鵬說，當年的民調跟現在的狀況不太一樣，他相信民調拉鋸戰突顯自己和團隊要更努力，民調各種好壞都會參考，腳步一定會堅定、照著規畫前進，相信市長、議員選舉都會全壘打，很有信心。