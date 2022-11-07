民進黨台北市長候選人陳時中被控在餐會伸「鹹豬手」，與人妻「十指緊扣」及摟肩。陳時中競總今天批評國民黨與蔣萬安陣營，因為選情危急，用低劣下流的手段來進行人格抹煞。為打擊陳時中的選情，連帶也對無辜當事人造成非常大的傷害。

陳時中競總今天由陳時中競總總幹事吳思瑤、發言人羅浚晅、議員江志銘、簡舒培、梁文傑共同召開記者會，要求「國民黨偷拍奧步說清楚、講明白」。

吳思瑤在一開場便說，她原本一次又一次期待坐在這裡，進行市政議題的攻防，但非常遺憾的，卻是一次又一次在這邊針對歪樓的選舉進行澄清。讓人更加遺憾與痛心的，國民黨與蔣萬安陣營，在一場辯論後，因為選情危急，用低劣下流的手段來進行人格的抹煞。

她說，對手為了打擊陳時中的選情，連帶也對相關善良、無辜的當事人造成了非常大的傷害。今天中午紙風車召開記者會還原當天的餐敘，這就是一場公開的餐會，在走出餐廳時，被狗仔偷拍，來進行看圖說故事的抹黑，更對紙風車造成非常大的傷害。國民黨為了打擊陳時中，不惜傷及無辜。

吳思瑤指控國民黨這次使出四大奧步：以不正當、不光明、偷拍的手段，進行不正當的影射；資訊來源不明，這些照片到底是誰拍的，是媒體拍的？還是國民黨派人一路跟監；看圖說故事，用不正、邪惡的眼光，在正常、公開的餐敘場合，不實影射、扭曲真實的狀況；編造劇本，說是媒體拍攝但因為綠營施壓，造成媒體不敢揭露。

簡舒培說，今天許多政治人物應該都會很害怕，因為跟選民親密的動作，每天都在發生，她反問，為什麼徐巧芯明明是政治人物，卻可以看圖說故事，把單純的朋友關係說得下流不堪？

她說，很多選民對陳時中很感動，在市場掃街看到陳時中，都想感謝陳時中帶領大家度過疫情的惶恐，一定要抱著陳時中，握握陳時中的手。國民黨真的要把選民跟政治人物的互動講得這麼無恥嗎？這些選民溫暖的舉動，在國民黨眼中就是這麼下流嗎？

徐巧芯指控因為媒體被施壓，才把照片給她；簡舒培表示，這是對第四權的污衊！呼籲徐巧芯說清楚，是哪一間媒體、被誰施壓，你的照片從何而來？

江志銘也表示，徐巧芯栽贓抹黑，說陳時中「鹹豬手」，這是對政治人物嚴重的指控。當事人有對你提出申訴嗎？你憑什麼做出這樣的指控？

梁文傑則補充，徐巧芯其實都知道照片中的人物是誰，一是聯醫仁愛院區副院長丁金聰與聯醫松德院區副院長李雅玲，也知道他們是夫婦，先故布玄虛，再含沙射影，徐巧芯的意思就是「聯醫的醫師誰挺陳時中，我們都有在監控，自己小心一點」。殺雞儆猴，警告其他醫界的朋友，此風非常不可長。

吳思瑤喊話蔣萬安必須連同他的爪牙一起道歉，包括對在威脅、驚恐下的專業醫療人員以及無端受累的第三者道歉；為抹黑陳時中道歉；對善盡第四權的媒體專業人員道歉；對社會大眾道歉。