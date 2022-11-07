民進黨今年的新招是要候選人簽署「不投降承諾書」，這是因為兩岸的緊張氛圍已經難以遮掩，乾脆一口咬定「戰爭無法避免」，然後說誰尋求避戰，誰就是賣台。

民進黨以台獨起家，對於「引發戰爭」的疑慮，陳水扁時期以「決戰境外」化解，意指「戰爭」是軍人的事，不影響平民。蔡英文上任後美國有意見，國防戰略改成「重層嚇阻」，即便不能殲敵於台灣海峽，也要開啟城鎮巷戰，「戰到最後一兵一卒」。

蔡政府很直接地告訴台灣人民，「每個人的家園都可能變成戰場」，從備戰的角度看是對的，也更誠實些；但讓人難以理解的是，為什麼一定要預設「兩岸終須一戰」，為什麼要放棄避戰的努力？

被民進黨奉為上賓的曹興誠，鼓吹「現在打總比中共準備好了打好」，「兩岸已經不可能謀和」，然後把所有謀和的努力貶低成「投降」，用戰爭來幫民進黨催票。筆者在此向曹興誠下個戰書：兩岸當然可以謀和。

如果中共真想武統，最好的時機就是俄烏戰爭，連爆發俄烏戰爭時都沒對台灣動武，證明統一不是北京的當務之急。前AIT理事主席卜睿哲曾說，台灣的首要之務，是「不要讓北京對統一絕望」，道理很簡單，只要讓北京覺得未來可以統一，就不需要現在攤牌。

馬英九時期的兩岸路線，是滿足大陸的面子，來換取台灣的裡子；以「追求未來的統一」，來確保現狀得以維持。有些大陸學者說馬英九是「B型台獨」、「華獨」，嘴巴講追求統一，卻鞏固了分治的現狀，也不能說沒有幾分道理。

曹興誠們駁斥，中共現在不打，是在等待時機，等到跟美國平起平坐的一天，就一定會打，所以台灣應該是「晚打不如早打」，這不知道是什麼莫名其妙的推論。如果中美真的平起平坐，表示中共已達到真正的「富強」，那麼北京一定還會稀罕「武統」嗎？或者北京也可能等不到那一天，就從內部崩潰了。

時間會產生變數，「以拖待變」畢竟是台灣最好的兩岸路線，這點民進黨也心知肚明，只是「抗中保台」已經飲鴆止渴，無法戒斷。退一萬步，假設筆者錯了，北京就是想武統，那也需要「師出有名」的藉口，而曹興誠們的論述，剛好為武統鋪路。

台灣應該要效法烏克蘭的，不是飛彈來的時候怎麼躲，停電怎麼辦，而是能否以「前車之鑑」，尋找避免戰爭的方法。否則既然台灣遲早要變戰場，現在還談建設不是很矛盾嗎，民進黨應該蓋的是防空洞才對。

「謀和」當然有可能，問題在台灣人民想不想「和」。民進黨帶風向，說追求和平等於「跪著掙錢」；「下跪」是很主觀的感受，但馬政府那八年，台灣人民的生活有比不上戰火中的烏克蘭嗎，有比較不快樂、不幸福嗎？

一般人在職場也需要妥協，會做讓步，怎麼談到了兩岸，就要無限上綱到非法理台獨不可？台灣需要一個像馬英九的兩岸路線這樣，代表「和平」的選項，至於選擇何者，就由民主的程序決定，共同應對吧。

畢竟飛彈打過來，也不會分統獨藍綠。（作者為政治幕僚）