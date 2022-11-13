【愛傳媒陳朝平專欄】11月5日，華盛頓郵報報導，美國總統拜登私下正在勸告烏克蘭放棄拒絕與俄國總統普丁談判的立場。

11月9日，烏克蘭總統澤倫斯基說，不排除與俄羅斯談判，但他重申與俄羅斯談判的5條件，包括俄國從烏克蘭全面撤軍，恢復領土完整，尊重聯合國憲章賠償所有戰爭損失，懲罰戰犯，保證不再入侵烏克蘭，並無改變。

11月11日，俄國宣布，俄軍全面撤出赫爾松。同天，澤倫斯基宣布，赫爾松已經是「我們的」了!並發佈影片，影片中，市區內升起了烏克蘭國旗，也有當地居民簇擁著烏克蘭士兵。

上述事件的發展，意味著美國私下的勸和已經發揮的作用？俄烏戰爭結束在望？和平曙光已露？

其實不然。戰爭初起，多國勸談，澤倫斯基祭出五條件，談判破局。如今，戰火延燒9個月，1000多萬難民流離失所，500萬青年男女逃入歐盟各國，國破山河在，恨別鳥驚心，嚴冬在即，能源物資兩缺，烏克蘭哪裡還有底氣堅持和談5條件不變？

反過來說，澤倫斯基堅持和談的五條件，俄國接受其中任何一條，就等於普丁唾面自乾，自打嘴巴，徹底毀棄了入侵烏克蘭的正當性。如此一來，普丁在國內的威權和統治的正當性，也將備受質疑。

換言之，澤倫斯基重申和談五條件，俄軍自行從赫爾松撤軍，意味著，俄烏兩國將不經談判，停火停戰。再怎麼說，俄國的戰略及戰術目標基本上已經達成，而歷經9個月戰火洗禮的烏克蘭，滿目瘡痍，重建之路，迢迢無盡期，對俄國已不構成威脅。情勢如此，俄國樂得撤離烏克蘭，留一個大爛攤子給烏克蘭和西方盟國去傷腦筋。談與不談，悉聽尊便，烏克蘭連城下之盟都不可求。

俄烏戰爭沒有和談的結局，正是台灣的一面鏡子。其實，人人心知肚明，兩岸戰爭爆發，台灣毫無勝算，即使美國吃錯藥，甘為抗中保台讓美國子弟犧牲奉獻，戰後滿目瘡痍的台灣，又能得到甚麼呢？

到那時，談與不談，統獨與否，贏家說了算，台灣哪裡還有甚麼腳色可以扮演呢？哪裡還有討價還價的餘地呢？

戰爭換來的和平，往往是更多的悲劇；談判換來的和平，才是和平。不過，只有在適當時機進行的談判，才能換來和平。時機過了，就只能剩下城下之盟！

作者為資深媒體人

照片來源：俄羅斯、烏克蘭國旗。

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