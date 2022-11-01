芬園鄉第二座納骨塔工程在洪慶章任內發包，當時廠商因未取得全部土地取用卻提早開工，被依違反環評被勒令停工，還被罰款。(洪千芸提供／吳建輝彰化傳真)

洪千芸說，林世明在各大說明會上都謊稱廠商設計錯誤，將責任推給父親。(洪千芸提供／吳建輝彰化傳真)

洪慶章(中)說，林世明講話不實在，因此要站出來捍衛清白。(吳建輝攝)

彰化縣芬園鄉長候選人洪千芸，1日現身地檢署按鈴控告現任民進黨籍鄉長林世明，為了選舉不實指控、抹黑造謠，洪千芸說，林世明在公開場合抹黑她的父親前鄉長洪慶章，指其任內興建納骨塔案遭罰135萬，但事實上是裁罰廠商並非公所，林世明卻亂拚故事，難道不抹黑就不會選，將控告林世明誹謗、意圖使人不當選。

洪千芸是現任芬園鄉代表，前後已經擔任3屆，父親洪慶章過去擔任四屆芬園鄉長，其母親也擔任過一屆，地方實力雄厚，芬園鄉第二座納骨塔工程在洪慶章任內發包，當時廠商因未取得全部土地取用卻提早開工，被依違反環評被勒令停工，還被罰款。

洪慶章說，林世明講話不實在，納骨塔在他手上發包，但在林世明手上卻遲滯，廠商為了趕工提早開工遭裁罰55萬，但林世明對外卻說謊是公所遭罰153萬，還推卸責任給他，但這些都並非事實，因此特別到地檢署按鈴控告，希望司法能夠給還給他清白。

洪千芸強調，希望還給芬園鄉一個乾淨的選舉風氣，林世明對外都宣稱是其父親任內遭罰款，但這些都並不是事實，但林世明在各大說明會上都謊稱廠商設計錯誤，將責任推給父親，因此我們今天站出來捍衛自身清白，希望不要再有汙衊、抹黑的情形發生。

對此林世明則回應，他就是有一說一，公文上清楚記載公所遭罰135萬，這些都是可以查得到的，絕沒有偽造變造的事情，他可受公評，強調這是選舉操作，並非選民所樂見，對手所有疑慮他都可受公評，相信司法會捍衛他的清白。