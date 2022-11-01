理性提出牛肉！針對新竹縣長選舉綠營惡意抹黑不斷，國民黨新竹縣議員張益生表示，新竹縣長楊文科主打四年政績，拿實質建設和願景爭取鄉親支持，從來不攻擊也不曾口出惡言，反觀標榜理性選舉的民進黨候選人周江杰，每天都在攻擊縣府執政，卻沒有完整政策牛肉，用不成熟的取綽號方式惡意人身攻擊（周批評楊文科自比「領頭楊」，實際只會「已讀不回」，乾脆改叫「莫宰羊」），呼籲大家神聖的一票投給務實的4號楊文科。

「選舉本該是著重政見上的理性說明，而非你一句、我一句的口水對戰」，張益生今(1日)在臉書發文表示，近來有候選人選前主張用理性政策取得選民支持，選舉開始後，卻是每天攻擊別人的政績和政見，對手堅持循著自己的節奏，用政策和政績爭取鄉親認同，選擇不回應，不讓口水戰模糊焦點，竟反而遭攻擊只會「已讀不回」，試問理性闡述政見真的有這麼難嗎？

張益生強調，縣長候選人理應提出對於地方上全盤規劃的完整政見，尋求連任的楊文科主打四年政績，拿實質建設和願景爭取鄉親支持，所有行程場合都在認真闡述自己的政見理念，對於競選對手所提的政策都是給予尊重，從來不攻擊，也不曾口出惡言。

反觀標榜理性選舉的縣長候選人周江杰，每天都在攻擊縣府執政，同時間卻沒有提出該項政策更完善的解決之道，反而只期望被攻擊的對手要做出回應，不回應就扣上對手「沒料、講不出東西？」、「黑幕大到不敢講？」

張益生認為，周江杰身為縣長候選人，應該拿出對於新竹縣願景的完整計畫，用自己的政見贏得鄉親的認同，而非如同競選議員一般，只有批判，卻沒有完整政策牛肉。地方首長需要的是出色的願景規劃和堅強的執行力，攻擊對手沒有獲得回應，竟像孩子一樣地鬧脾氣，繼續用不成熟的取綽號方式惡意人身攻擊，試問鄉親會放心讓這樣的人擔任父母官嗎？他並呼籲大家神聖的一票投給務實的4號楊文科。