盧秀燕競選總部成立青商會後援會，青年代表遞交「青年市政白皮書」，表達對市政的期許。（盧秀燕競選總部提供）

盧秀燕競選總部舉辦公車客運業者後援會成立造勢活動，現場熱鬧滾滾。（盧秀燕競選總部提供）

盧秀燕競選總部舉辦獅子會後援會成立活動，獅友們到場力挺，場面熱鬧。（盧秀燕競選總部提供）

盧秀燕競選總部舉辦3場後援會成立造勢活動，場面熱鬧。（盧秀燕競選總部提供）

把握選戰倒數時間，國民黨爭取連任的台中市長盧秀燕競選總部7日晚間熱鬧滾滾，包括公車客運業者、國際獅子會300C1及青商會皆舉辦後援會成立造勢活動，總計約有上千人齊聚競選總部力挺盧秀燕。盧秀燕強調，將盡力握住每雙手，傳達堅定守護台中的決心。

超過百名市區公車客運業者聚集在盧秀燕競總，一起為盧秀燕加油打氣，台中公共汽車客運商業同業公會理事長陳旗清說，盧秀燕推動台灣大道燙平、大智路打通、五權路填平等建設，提升客運行車安全，讓他們很有感。

台中客運執行董事李建文認為，台中市公共運輸近幾年展現蓬勃朝氣，改善逾2000名運將的家庭環境。台中市公車聯營管理委員會主委羅乙棋說，雙十公車政策讓市民方便、省錢，市府還推動小黃公車，補足偏鄉交通的不足。

盧秀燕強調，台中的交通評比獲得肯定，扮演公共運輸重要一環的市區客運功不可沒，這都是客運從業人員、運將司機的功勞；疫情對客運業衝擊很大，市府也提出相關措施協助公車維持正常的服務量能。

緊接著，國際獅子會總會長洪傳貴帶領600位獅友也齊聚燕子總部，盧秀燕表示，4年前她參選時很艱困，有幸當選都是因為大家的幫忙，大家的共同理念都是希望台中更好，她會帶著市民的期望與祝福繼續努力。

此外，青商會後援會由台中市區24個分會、29個鄉鎮的青年領袖發聲，後援會總會長趙躍輝遞交「青年市政白皮書」給盧秀燕，他說，近4年市府重視青年發展、傾聽青年的聲音、落實青年政策；盧市府提出的「青秀樂台中」政策，針對青年人就業、成家、創業給予協助，當青年的後盾。