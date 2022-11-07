「羊角藝術村動土，投資嘉義正是時候！」嘉義縣長翁章梁今(7日)在臉書宣告，故宮南院旁的微型文創園區，未來將打造結合科技、旅遊、文創的「東方威尼斯─Holo Park羊角藝術村」，今天正式動土，這是他參加過最chill的動土典禮，喝杯調酒吃著BBQ，當場佈置就像是來度假。

「這是縣治特區第一個大型商業投資！」翁章梁介紹，光禹投資14.5億，開發面積9.9公頃，整體開發案共分四期規劃，第一期開發以文創空間、景點渡假villa及野奢帳篷單元為主，未來還有旅館及主題樂園，帶著全球獨家全息數位科技的自主開發技術，將以「數位科技、在地文化、休閒度假、歡樂趣味」為開發定位。

翁章梁指出，現在周邊的故宮南院投資31億元正在興建「國寶修復館」，擴大文化能量，另外科學園區也預計將於2023年動土招商，光禹有遠見投資嘉義，規劃出台灣少見的數位科技結合文化休閒的新模式，相信一定會成為旅遊文創的亮點！

翁章梁強調，現在許多企業看好嘉義，不只工業擴廠量能大，隨之而來會是商業與服務業進駐，光禹第一張骨牌已推動，相信骨牌效應會一波接一波。