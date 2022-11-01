九合一選舉因包括基層里長競選，過去都是投票率最高的選舉，今年的選戰適逢新冠肺炎疫情籠罩，加上台南市里長同額競選比率高達4成，創下2018年里鄰調整以來新紀錄，地方人士憂選情冷清，難催出投票率。

今年九合一選舉除了大選外，還有1項18歲公民權公投票，需要900多萬票的高門檻才能過關，各政黨都希望藉支持公投票，催出高投票率。

距選舉只剩20多天，台南市各選區議員候選人競選總部相繼成立加緊催票，各地選情仍較往年冷清，地方人士分析，主因與疫情、里長同額率過高有關。

九合一選舉因為包含最基層的里長選舉，往年在里長號召里民投票下，都能催出高投票率。

根據台南市選委會統計，台南市649里中，今年高達264里出現同額競選（僅1人登記），高達4成，是里鄰調整以來最高比率。因同額競選失去競爭性，動員投票人數相對消極，造成選情冷清。

除了里長同額競選比率高，今年在疫情籠罩下，不少民眾早已叮囑小孩與長輩不要出門投票，以免遭感染病毒，選擇在投票日當天棄選。

投、開票日逼近卻炒不熱選情，藍綠資深地方人士皆憂心拉低投票率，除了擔心需要高門檻投票數的18歲公投權公投票恐無法過關，也憂慮自家支持者不願出門投票。