台南1名73歲曾姓婦人，接獲假檢警來電，告知她的帳戶涉嫌詐欺需交付管理，曾婦將到郵局以付家中裝潢費為由，準備將帳戶內僅存的37萬棺材本全部提領，連零錢都要取出，被行員發現說法不合理，即時通知警員到場，曾婦仍不斷堅稱「自己絶對不會被騙」，警方軟磨硬泡勸說一個小時，才勸阻曾婦提領匯款。

據了解，4日上午11時許曾婦依詐騙集團指示到民族路郵局領款，並配合詐騙集團以支付家中裝潢費為由取款，神情十分緊張，郵局行員關懷提問察覺有異，因一般民眾不會把所有款項全部提光，除非有特殊原因，立即通知警二分局員警前來瞭解。

警二分局海安所警員董晉瑋、吳明哲耐心查證下，曾婦才又改口說，這錢因「偵查不公開，絕對不能說」，而且不斷堅稱「自己絶對不會被騙」等語。雖警員一再勸阻，曾婦仍不相信，堅稱自己不會被騙，仍相信電話裏的假檢警，經過一個小時的努力，曾婦在警員與行員合力勸阻下，才確信是詐騙集團的手法。

警二分局表示，檢察官、警察及法院不會要求民眾匯款、轉帳、監管帳戶，更不會在電話中通知傳喚或製作筆錄，也提醒民眾，要是聽到「偵查不公開」、「監管帳戶」等話術，不要感到驚慌，有任何疑問，應撥打165反詐騙諮詢專線或110查詢。