新北市議員候選人張嘉玲今在立委羅致政、國泰市場主委康玉榮、綠色和平電台總經理周明鳳陪同下，前往國泰市場拜票，張嘉玲表示，今年選情非常緊張，中和要拚出第三個民進黨籍議員，需要更多人疼惜，且她沒有現任優勢、基礎，所以拜託各位鄉親給她一個機會。

羅致政表示，張嘉玲是他以前在東吳大學的學生，蔡英文總統也長期栽培照顧，一定要讓嘉玲當選，特別拜託中和的鄉親多多照顧，羅致政還說，這次中和應選六席，民進黨部分，民調顯示現任兩席較穩定，張嘉玲在當選邊緣，令人擔心，而張嘉玲如果過關，三席就會全上，希望大家能全力給張嘉玲幫忙，他也盼望，鄉親朋友以疼惜羅致政的心情來支持張嘉玲。

張嘉玲說，國泰市場有很多中和的攤商、客人，這次能夠與羅致政再度前往國泰市場拜票，非常感謝羅致政的支持、疼惜，而周明鳳也很疼惜她，帶著燒聲的嗓音一直幫她拉票。

張嘉玲稱，她深深感受到中和鄉親們熱情的支持加油，紛紛比讚、大喊加油凍蒜，表示一定要給她多一點選票，支持者也主動要合照、拿出筆記本索取簽名，讓她心裡很溫暖，希望未來她進入市議會，能跟羅致政一起為新北市選民服務。