兩人開心擁抱，場面十分感人。（李奇叡攝）

有人拿出寫著「高票當選」的柚子，讓侯友宜樂開懷。（李奇叡攝）

侯友宜今天在議員陳鴻源、連斐璠陪同下，前往溪洲市場、勵行街市場拜票。（李奇叡攝）

現場支持者擠得水洩不通。（李奇叡攝）

有攤商主動贈上吉祥物。（李奇叡攝）

有店家主動贈上吉祥物。（李奇叡攝）

侯友宜一一向店家握手致意。（李奇叡攝）

新北市長侯友宜請假投入選戰，今天拜訪藍營票倉永和區，前往溪洲市場、勵行街市場掃街拜票，過程中展現高人氣，現場支持者擠得水洩不通，除了有人送上吉祥物，一名90幾歲的老婦人還親自走出來迎接，和侯友宜握手，兩人開心擁抱，場面十分感人。

侯友宜今天在議員陳鴻源、連斐璠陪同下，前往溪洲市場、勵行街市場拜票，路過每個攤商皆受到熱烈歡迎，現場「侯友宜加油！凍蒜！」的聲音此起彼落，不少支持者要求合照、簽名以及握手，還有攤商主動贈上吉祥物，包含菜頭、粽子，更有人拿出寫著「高票當選」的柚子，讓侯友宜樂開懷。

侯友宜說，這幾年他非常謝謝陳鴻源、連斐璠，因為永和很多里上大小事都要透過他們打理，而永和的公托、日照還有很多建設，都是2人給予他滿滿的協助，今天一起到第一線人情味最重的市場掃街拜票，也是要謝謝市民朋友給我們這四年的鼓勵，他會繼續努力好好做事情，「希望11月26號大家可以給陳鴻源、連斐璠、包括我本人加油打氣，給我們投票，希望我們可以繼續為大家來服務」。