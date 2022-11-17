荷蘭半導體大廠ASML（艾司摩爾）投資案落腳新北，民進黨新北市長候選人林佳龍表示，侯友宜昨接受專訪時揭露 ASML 投資案，市府經發局也急於強調招商成果，他直言這投資案從頭到尾都是中央政府負責，侯市府幾乎沒有角色，卻在網路媒體專訪上曝露投資細節，「你沒有去爭取就算了，不要去破壞，這些都是商業機密，結果你割稻尾」。

林佳龍表示，大家都支持招商，招商不分中央、地方或黨派，但在私人專訪時來揭露，這就很不好了，因為事情尚未全盤底定，地方政府目前也沒角色，這是行政院副院長沈榮津秘密進行，中央政府跟 ASML 都還沒對外宣布，竟然侯友宜市府就爭功諉過，這樣的做法甚至可能使得商業談判產生變數，實在得不償失。

林佳龍表示，大家不該為了爭功，就去洩露不應該洩漏的商業資訊，這樣可能會適得其反，我們也清楚看到侯友宜的團隊那麼猴急，這不是好事情，外商都還沒對外透露資訊，洽談還在保密階段，侯友宜市府當然可以歡喜歡迎，但不要割稻尾割過頭，反而讓事情有不確定因素產生。

不過稍早新北經發局表示，經發局今年初接觸台灣ASML，ASML原擬於既有廠地就近擴廠，為爭取該公司落腳新北，經發局主動組成投資諮詢團，推銷林口工一，並整合市府各機關資源，多次與台灣ASML開會、詳盡解析投資議題，終讓其說服荷蘭母公司進駐林口工一6.7公頃產專用地，打造ASML在台最重要的研發、生產與培訓據點。

協調過程中，外商對於台灣土地、建築開發相關法規不熟悉，新北市副市長陳純敬則召開跨局處會議，盤點重劃工程、環境影響評估、坡度審查、交通影響評估、水土保持計畫、出流管制計畫、建造執照等相關法令，並提供廠商設廠建議與方向。

侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢說，林佳龍是在打臉蔡英文總統嗎？蔡英文15日接見荷商艾司摩爾執行副總裁兼首席營運長施耐德，艾司摩爾昨天也宣佈投資案將會在新北市，林佳龍所謂的暴露投資的細節，難道是指蔡英文嗎？

吳亮賢表示，林口工一經過新北市府努力後，預計明年可順利交地，侯市長昨天在節目也說得很清楚，今年5月與艾司摩爾接觸，中央認為如此大廠可由中央主導，侯市長也樂觀其成，也希望可以帶動林口的發展。

吳亮賢說，林佳龍為了自己低迷選舉，從頭到尾只會噴政治口水，艾司摩爾的投資案中央、地方都付出努力，真正割稻尾的就是林佳龍，為了挽救淒慘選情割稻尾這話題。不論是這場選舉或是這場投資案，真正沒有角色的是林佳龍。