民主進步黨新北市長候選人林佳龍今下午前往土城區掃街，儘管雨勢不斷，支持者仍在路邊比讚，為其加油。林佳龍表示，新北市長侯友宜行事風格就是不願正視市民的問題，造成諸多民怨與悲情，政治人物必須能聆聽、謙卑回應民意，並用政策來回應、解決問題，希望市民用選票做出選擇。

立委吳琪銘、新北市議員候選人林銘仁、蘇錦雄彭一書、卓冠廷今陪同林佳龍掃街。林佳龍表示，土城有將近24萬人口，也是板橋市政中心擴充往溪南的重要地區，他過去擔任交通部長時就推動許多建設，現在政府機關也釋出機關用地必須好好規畫，加上土樹三鶯，未來可以整合成一個樞紐性的地區。

對於新北市副發言人質疑他辦理花博有使用光與藝術，認為批評耶誕城有光害是雙標，林佳龍說，他的競辦就在麗寶大樓，往樓下看去就是新北耶誕城，的確受到影響，台灣光電產業跟光影藝術結合是強項，把所有樹木包起來串成一樣的霓虹燈完全沒有美學和設計。

林佳龍說，侯友宜沒辦法針對問題做回答，不是有盲點，就是裝睡的人叫不醒，新北市不要千篇一率，了無新意的活動，需要能呈現在地特色，吸引國際觀光客的活動，讓29區「區區有盛會」，累積起來讓新北大翻新。

至於在新北市府回應，新北市公托收容數量一都底五都，藍營也要求他要道歉。林佳龍說，這是雞同鴨講，他講的是新北市缺少大型國際都會應該有的公共建設，若講社會福利，新北市所謂一都抵六都，沒有除以人口數，數字當然會比較大，且所有的長照、幼托、社會住宅都是中央政府政策，新北市府答非所問，自曝其短。

對於侯友宜發影片稱「做事不可能不得罪人」，塭仔圳重劃零抗爭。林佳龍則說，這是自相矛盾，很多人都說一生的心血被拆了，沒有輔導、過渡期轉型，這些工廠是很多人收入的來源，但侯友宜只會拆，沒有配套，工廠被強拆，聲音也可能被壓下來，這就是新北民怨很高的原因。

林佳龍說，侯友宜和所有局處面對爭議也都不認錯，先前有廠商站出來說「還我工廠」，但仍害怕被報復，侯友宜治理下的新北，只看表面光鮮亮麗，急於呈現執政魄力，卻看不見人，讓很多人在暗處哭泣，作為政務官應該傾聽人民心聲，用政策來回應與解決問題。