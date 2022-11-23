新北市長侯友宜今前往土城車隊掃街，雖然現場陰雨綿綿，但是不少熱情民眾沿街吶喊「凍蒜」。（蔡雯如攝）

新北市長侯友宜今前往土城車隊掃街，他進入傳統市場後，民眾更蜂擁而至，搶著要簽名，並送上大蒜，祝福他順利當選。（蔡雯如攝）

新北市長侯友宜今前往土城車隊掃街，雖然現場陰雨綿綿，但是不少熱情民眾沿街吶喊「凍蒜」，侯友宜進入傳統市場後，民眾更蜂擁而至，搶著要簽名，並送上大蒜，祝福他順利當選。侯友宜說，與4年前相比，他感受到更多的熱情支持，將會繼續努力，好好做事，回饋民眾。

侯友宜今一早與新北市議員候選人江怡臻、林金結、呂家愷、洪佳君車隊掃街，雖然天候不佳，下著綿綿細雨，不少民眾也跑到道路兩側給予支持，各候選人也緊貼侯，不斷喊自己的號碼，增加選民印象。

侯友宜說，土城的市民給他滿滿支持，風雨中站在街頭上，有些店家衝出來給他鼓勵，還有樓上住戶對他比YA，沿路上謝謝市民好友的支持，這幾年土城成長了，變得不一樣，除了有土城醫院，也完成亞洲路拓寬，建置公托、日照、派出所等設備，讓民眾有感，里長也都很很踴躍支持市府團隊，他會繼續加油，讓土城變得更好。

巧合的是，民進黨新北市長候選人林佳龍今日下午也要前往土城，這已不是兩人同一日在同區掃街，行程屢屢重疊，頗有較勁意味。