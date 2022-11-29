新北市長侯友宜在此次大選中拿下逾115萬票，領先對手林佳龍超過45萬票，成績亮眼。他選後市政行程滿檔，今早前往新北市警察局參與治安會報，被問到是否承諾做好做滿時，雖沒把話說死，但仍保持一貫態度，強調會把市政工作一步一腳印往前推進。

侯友宜表示，自己現在是新北市的市長，會好好努力把握當下，把現在的市政工作一步一腳印，往前做好、推進，尤其他規畫了很多願景工作，都正在實施，他會緊盯整個進度。

媒體再問，侯友宜認為國民黨主席朱立倫適合抬轎還是坐轎，或當行政院長也不錯？侯回應稱，朱立倫非常辛苦，尤其這次選戰扮演一個非常棒的「總教練」角色，讓選戰非常順利、成功，所以非常感謝朱立倫這段時間的辛苦，「每個人有自己的角色，以及自己的團隊的分工，我們大家面對角色分工的部分都團結在一起，好好做事情」。

媒體話鋒一轉，追問侯是否願意繼續做「總教練」，侯友宜只說，現在就是好好努力做事，像他現在當新北市的市長，就是把市長的工作、市政的工作做好。