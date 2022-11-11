近年面對新冠肺炎疫情影響全球產業及金融市場，整體金融局勢多變，市場避險及交易需求大幅增加，為協助國內上市櫃公司董監事及高階主管了解衍生性商品專業知識，進而適度運用衍生性商品就所持有金融部位及原物料風險進行避險，期交所在今(11)日舉辦「上市櫃公司-衍生性商品交易策略與市場展望研討會」，並採線上與實體同步舉行，以提升上市櫃董事、監事及高階主管參與便利性。

企業經營可能面臨各種風險，例如上市櫃公司於財務操作上可能面臨利率、匯率、原物料及股票投資之價格變動風險，而適度操作衍生性商品避險，可降低企業經營的不確定性，健全企業永續經營。為使掌握公司經營重大決策上市櫃公司董事、監事及高階主管多加了解衍生性商品以及臺灣期貨市場最新發展概況，期交所自108年起陸續在台北及新竹針對上市櫃公司辦理研討會，吸引近600位上市櫃董監事及高階主管積極參與了解衍生性商品市場發展。

會中由期交所代表、群益期貨賈中道董事長及兆豐期貨凌墉宏總經理等期貨業界專家，分別就我國期貨市場商品簡介、後疫情時代-期貨市場概況與產業輪動投資趨勢、期貨及選擇權商品避險實務與風險管理等主題，以深入淺出方式講解期貨與選擇權的起源與企業參與期權交易的策略分析及風險管控，透過直接與會場內上市櫃公司高層面對面直接交流，建立上市櫃公司與臺灣期貨市場的連結。期交所期望透過本次研討會，使上市櫃公司高層更加了解衍生性金融商品集中市場，進一步參與臺灣期貨市場交易。