台南市議長郭信良(右五)率多名無黨籍議員為陳怡珍站台造勢。(曹婷婷攝)

陳怡珍競總成立 黃偉哲、郭信良同框牽手喊凍蒜

民進黨台南市議員陳怡珍今天成立競選總部，台南市長黃偉哲、台南市議長郭信良、胞姊立委陳亭妃同台為爭取4連霸的陳怡珍高呼凍蒜，郭、黃一前一後致詞，兩人原本未同台，但黃偉哲致詞到一半，郭信良突然上台站在黃偉哲身邊「同框」，當主持人高喊議員投陳怡珍、市長投黃偉哲時，郭信良、黃偉哲也一起牽手高呼「凍蒜」。

尋求7連霸的邱莉莉昨天成立競選總部，黃偉哲喊出由邱莉莉「帶頭」監督市政，加上日前傳出陳亭妃、郭信良11月12日於新營主辦「挺偉哲、挺18！」造勢活動，黃偉哲陣營稱未規畫該行程，雙方直接公開對槓，黃偉哲、郭信良兩人互動引發關注。

陳怡珍今天上午成立競總，郭信良率領多名無黨籍議員上台，高喊請鄉親支持陳怡珍，頗有與昨天公開表態力挺邱莉莉爭取下屆議長的民進黨議會黨團較勁意味。黃偉哲隨後到場致詞，請鄉親支持認真優秀的陳怡珍，致詞到一半，郭信良突然上台，黃致詞結束，當主持人高喊議員投3號陳怡珍、市長投5號黃偉哲，郭信良、黃偉哲兩人也自然牽手高呼「凍蒜」。

黃偉哲說，今天大家都是共同為民進黨的同事輔選，互動很自然。至於是否參加12日的新營活動，他強調會「顧全大局」，但他當天必須北上跟台北市長候選人陳時中合體，行程仍待確認。

黃偉哲今天輔選行程馬不停蹄，連跑7場競總成立，其中6場都是民進黨正國會系「Taiwan Online」連線議員候選人，包括陳碧玉、陳怡珍、周麗津、吳通龍、蔡旺詮及陳秋萍，他說，今天配合立法院長游錫堃輔選行程，正國會議員候選人都安排今天成立競總，可以說今天是「正國會日」輔選行程。