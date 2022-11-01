藍委問台積電設廠轟講空話 蘇貞昌暴怒反嗆：亂講話亂批評

近期傳出台積電1奈米製程可能落腳桃園龍潭園區，國民黨立委洪孟楷質詢時詢問，行政院長蘇貞昌與經濟部長王美花是否掌握相關狀況，但2人都未正面證實，國民黨立委洪孟楷直言，蘇貞昌都在講空話，對此，蘇貞昌暴怒反嗆，「我講什麼空話？我哪一句講空話？你剛才批評我哪一句講空話？話不要亂講」。

行政院長蘇貞昌1日列席立法院施政報告並備質詢，洪孟楷表示，昨天傳出台積電一奈米廠要落腳桃園龍潭，而台積電何時會開始動工，是否已進行申請？王美花表示，對我們來說，廠商如果有投資的可能，就要事先去準備，這部分會用科學園區概念執行，這是國科會來作全權處理。最重要是有沒有投資需求，然後政府要準備。

洪孟楷質疑，聽起來此事完全不確定，但報紙就已經寫出，台積1奈米傳桃園設廠牽動選情，桃園市長鄭文燦直接斬釘截鐵說要落腳桃園科學園區，沒感謝院長、部長，只感謝市長跟1位立法委員，「有沒有覺得被篡位？」

蘇貞昌指出，重大投資案都不是一句話，重大投資案都是很多人很長時間從各方面努力，政府對於任何重大投資案，都會評估各種情況，會向社會各界來公布。

洪孟楷追問，中央支不支持？蘇貞昌表示，「我剛才講你就沒注意聽」洪孟楷反酸「因為你都在講空話」，蘇貞昌突然暴怒回嗆，「我講什麼空話？哪一句講空話？你剛剛批評我哪一句講空話？你講話不要亂講，你亂批評」並怒指國會尊嚴不是這樣亂講話。

洪孟楷接著問，所以中央支不支持？未來桃園市變成張善正當選市長，中央一樣支持台積電一奈米廠落腳桃園？蘇貞昌直言，這把選舉帶到這裡來講，「你要問的，我們從來建設不分黨派」。