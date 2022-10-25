民調天差地遠！臉書發文轟「惡質選風又開始」 黃珊珊回應了

台北市長選戰進入白熱化，多份民調紛紛出籠，但結果時常大相徑庭，無黨籍台北市長候選人黃珊珊25日批評，假民調、真文宣的惡質選風又開始了，直言當前民調已成帶風向的操作性文宣。她受訪再批，到現在還用民調講棄保就是沒有出息，「重點是每天做好自己該做的事，該提政見就提政見，棄藍綠、棄口水」。

黃珊珊今晨在臉書指出，假民調、真文宣的惡質選風又開始了，藍綠所做的特殊民調，跟獨立第三者所做的民調結果南轅北轍，而且越是靠近選舉，此類民調就如雨後春筍冒出。不管藍或綠，這些詭異的民調，都只是為了帶風向的操作性文宣。「我相信，沒有所謂的棄保，台北人會做自己的主人，擺脫藍綠綁架、選賢與能。」

對此，黃珊珊上午發布文化政策後接受媒體聯訪，她說，每天都有不同的民調，結果天差地遠，讓她覺得非常神奇，自己雖對外界使用民調沒意見，但當民調變成選舉操作文宣，就已不單純，「從我參選以前、半年以上，每天都在講棄保，到現在還在用民調講棄保，我再講一次，這就是沒有出息。」

媒體追問，昨天兩份民調結果落差大，有第一也有第三，外界解讀大幅下降的主因是因為柯文哲關水門的SOP政策。黃珊珊說，兩個民調時間差不多，不認為這麼大的差別，會來自一個時間，「重點還是每天做好自己該做的事，該提政見就提政見，棄藍綠、棄口水。」

此外，外傳柯文哲選前2周將請假拚輔選，黃珊珊低調表示，自己今天才聽到此消息，但不清楚柯的規劃，「如果他願意幫我輔選我當然很高興。」