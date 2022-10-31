根據亞太菁英交流協會28日所發布的基隆市長民調顯示，民進黨候選人蔡適應的支持度為35.3%，國民黨謝國樑31.9%。但中華傳播管理學會進行的「台灣民調透明百科計畫」卻點出該民調透明度僅「0.5顆星」，世新大學傳管系教授蘇建州也指，該份民調未揭露執行機構與抽樣方式，恐有違法之虞！

中華傳播管理學會正積極進行「台灣民調透明百科計畫」，追蹤各項選舉民調可信度，評比標準共有4層標準、20個項目，35分為滿分；28分以上為5顆星；31日並在其網站點名亞太菁英交流協會28日所發布的基隆市長民調，透明度僅「0.5顆星。報告指出，此民調未在網路上公開完整民調報告，查閱四家媒體相關報導也並未提及「執行機構或主持人、抽樣方法」相關資料，因此不完全符合「基本法定標準」，同時發布機構也查無官網、臉書粉專等聯絡管道供查核。

報告指出，依其評等標準，該民調「不滿足基本法定標準」，是為「0.5顆星」民調。

世新大學傳管系教授蘇建州也針對該民調提出以下分析：

一、未揭露民調執行機構和抽樣方式，恐有違法之虞。由於此二資訊皆為公職人員選舉罷免法53條規定應依法載明揭露的重要項目，敦促媒體遵守法律，善盡完整揭露民調資訊的社會責任。

二、根據民調報告，蔡適應支持度為35.3％、謝國樑31.9％，雙方差距3.4％；而高行動度（一定會投票）選民的支持度，蔡適應支持度的領先擴大到8.1％；另看好度部分，反而是謝國樑以41.7%領先蔡適應的29.1%。上述民調數字顯示，至少有9.8％的民調受訪者雖看好謝國樑，但未表態支持謝，另至少有6.2％受訪者不看好蔡適應，卻表態支持蔡。何以民調支持度和看好度出現如此大的分歧？如果中華亞太菁英交流協會願意釋出原始民調數據，非常有興趣代為分析解讀。另外，蔡適應支持者的行動度高於謝國樑支持者也很值得從原始數據進一步挖掘、洞察。

三、此民調稱是以基隆市住宅電話為母體。但未說明是否隨機，以及母體是特定住宅電話清冊、電話號碼簿、電話號碼去尾數隨機，還是電話隨機撥號（RDD）? 抽樣母體、抽樣方法是民調科學性依據的基礎，建議要說清楚、講明白。

最後蘇建州也呼籲，亞太菁英交流協會28日發佈的基隆市長選舉民調雖然因揭露不足僅獲0.5星等，仍期望其未來若持續發布民調，能做更完整揭露以提高其公信力，「畢竟民調結果若要具有參考價值，建立透明度與公信力是第一步」。