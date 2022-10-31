陳時中競選辦公室提供

民進黨台北市長候選人陳時中近日頻頻遭追打過去擔任衛福部長時的防疫缺失。陳時中競選辦公室今天公布「防疫12問懶人包」，將防疫爭議一次說清楚。陳時中競辦總幹事吳思瑤強調，這場選舉「是在選市長，不是在選防疫指揮官」，不應再歪樓失焦，呼籲回到選舉正規，用政策正面對決。

陳時中競選辦公室今天由陳時中吳思瑤、發言人羅浚晅、莊均緯、林聿禪、陳品潔共同召開記者會，喊出「防疫要團結，謠言來終結」口號，希望藉由「防疫12問懶人包」將事實訴諸社會，一次將防疫爭議說清楚。

吳思瑤提到，選舉應當是聚焦於政策的論述，而不是政治的口水。她批評陳時中的對手蔣萬安沒有政策、而「柯規黃隨」的黃珊珊則提不出好政策，只好一再消費疫情，用抹黑攻擊來掩護各自政策的無力與空洞，不斷利用疫情的攻防來獲取政治紅利。

因此，她說，競辦要就這段時間以來，三人成虎、似是而非的謠言一次講清楚，推出「防疫12問懶人包」就是要讓這場選舉回歸正軌，不能再積非成是下去。

陳時中競選辦公室針對攸關兩年來中央地方的防疫政策，歸納出12個重點議題，包括指揮中心將萬華講成破口、3＋11的決策是疫情破口、擋北市疫苗採購、擋慈濟疫苗採購、擋BNT疫苗。

還有護航高端疫苗擋BNT疫苗、疫苗合約保密30年、國際不認高端打高端不能出國、台灣防疫韌性全球倒數第二防疫成績差、快篩圖利廠商、確診死亡24小時內火化爭議、疫情打擊台灣經濟等，並作成12張圖卡，讓民眾能一目瞭然。

以「指揮中心將萬華講成破口」的議題為例，吳思謠強調，陳時中本人從未說過這句話，也對於防疫團隊在用詞上不夠精確代表同仁誠摯的道歉；相反地，陳時中在地方有危難時刻，都是第一時間帶著資源與支持前進協助。指揮中心絕不會有人去批判任何一個地方是破口，因為我們的敵人是病毒，不是彼此。

吳思瑤呼籲，選舉可以攻防，但防疫仍須團結，疫情的口水、攻擊防疫成果請適可而止，也告誡蔣、黃兩人不要再「睜眼說瞎話」，更不要「睜眼說謊話」。

蔣萬安不斷提到陳時中擋疫苗，發言人羅浚晅強調，陳時中不可能去擋疫苗。政府早在2020年10月起就洽談輝瑞BNT疫苗，是中國看到合約上的「我國」不開心才卡關，呼籲蔣萬安別再惡意抹黑。

針對黃珊珊指控陳時中將疫苗合約保密30年，發言人陳品潔強調，所謂30年的期限，是「公文應保存30年」，這是一個留存的概念，跟保密一點關係都沒有。而在疫苗的價格上，國際上任何新藥上市都是保密，像是高端保密5年、Novavax保密7年、BNT保密10年，合約規定年限一到就可以立即解密，絕非外傳的30年。

發言人羅浚晅也向蔣萬安提問，過去防疫1000天，蔣萬安身為立法院衛環委員，到底為了疫情做了什麼？他也問黃珊珊，疫情期間，台北市衛生局長完全神隱，為什麼有權力縱容搶走醫護保命用的疫苗？黃珊珊當時身為市府首長，為何沒有能力統籌運用全市醫療院所資源？