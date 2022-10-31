雨中造勢民眾熱情仍不減！狠酸藍綠「這樣做」就有選票 黃珊珊激動喊：這個城市需要解決問題的人

無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨（30）日舉辦造勢活動，數千支持者在大雨中堅守，讓她相當感動，甚至好幾次哭了出來，分不出臉上是淚水還是雨水。她說，選戰僅剩不到1個月，藍綠兩黨開始潑髒水，但她會繼續往前衝，「站在第一線，是我的責任，更是我的信念」。

黃珊珊今日在臉書表示，全台民眾在過去這段時間歷經一場「生存之戰」，且這場仗到現在都還沒結束，如今有超過750萬人確診、1萬多人身亡，但當民眾要口罩的時候沒口罩，要疫苗的時候沒疫苗，連要快篩的時候都排不到，才發現被前指揮官陳時中給賞了一個清脆響亮的巴掌。

「如果重來一次，我不會選擇擔任指揮官」。黃珊珊指出，日前陳時中在受訪時說出這句話，她自己身為台北市的防疫副指揮官，知道這個職務有多辛苦，所以她相信這是陳時中的真心話，「但我至今從未後悔承擔這項任務。這就是黃珊珊和陳時中最大的差異！」

黃珊珊說，看到市民的無助與惶恐，她身為台北市的第一線防疫指揮官，沒有任何退縮的理由，就算有染疫的風險，她仍繼續往前衝，站在第一線，而如今選戰只剩不到1個月，藍綠兩黨都開始用烏賊與潑髒水的方式，來掩飾他們對於台北市政的陌生與心虛，「一想到他們要用『免治馬桶』、『深蹲換公車票』的方式來治理台北市，大家應該都會頭皮發麻吧」。