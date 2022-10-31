國民黨台北市長候選人蔣萬安昨批評無黨籍候選人黃珊珊，竟在擔任內湖、南港區議員時期，放寬內湖科技園區容積造成大塞車，遭黃珊珊反酸搞不清楚議員和市府職權。台北市議員游淑慧31日批評，20年來黃珊珊總以當年建議放寬容積作為政績訴求，如今為了甩鍋責任又自承對於政策只能說說，簡直自己打臉自己。

游淑慧指出，內科交通問題有三，首先是市長柯文哲消極不負責任的「沒救了」態度，卻未見黃珊珊在地議員出面指責糾正。而2006年前市長馬英九卸任前內科從業人數有7.5萬人，2014年前市長郝龍斌卸任時增長到12萬人，柯文哲8年執政後又一舉飆升到16萬人，撐爆內科交通的臨界點，無疑雪上加霜。

游淑慧說，尤其2019年柯文哲推動「內科2.0」計畫，擴大22萬平方公尺的樓地板面積，讓內科撐爆的正是柯這8年的火上加油，「難道黃珊珊不知道內科2.0計畫會讓交通負荷更大嗎？士北科技園區種草、內湖科技園區塞爆的荒謬，黃珊珊如何超越柯文哲？」

游淑慧直言，黃珊珊不要再喊超越藍綠，重點在於她能不能超越市長柯文哲8年市政問題。