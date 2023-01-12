傳統小吃臭豆腐深受許多人喜歡，部分人士更追求「越臭越香」的快感。不過一位網友分享，有家臭豆腐因為味道太臭引發鄰居不滿，加上有人向環保署進行檢舉，導致店家公告「只能夠做微臭的臭豆腐」。貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「…師爺你給翻譯翻譯」。仔細觀察店家公告，原來是鄰居不喜歡臭豆腐味道，剛好又有人向環保署進行檢舉，店家無奈之下只好宣布停賣太臭的臭豆腐，「只能夠做微臭的臭豆腐，愛吃臭的客人敬請包涵」。

臭豆腐店家貼出公告，表示因為鄰居不滿、有人向環保署檢舉，只能做微臭的臭豆腐。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

對此，許多人紛紛笑說，「只好來個類臭豆腐」、「微臭不罰」、「就是一種，可不可以臭一下下就好的概念！」、「老闆，一份臭豆腐～小臭不要辣！」、「喜歡臭的人，上菜時會附上老闆的襪子讓你使用」、「一份臭豆腐不要臭」、「要不要改名叫香豆腐？」、「那很簡單，給每個客人發一份沾滿了臭豆腐汁的衛生紙塞進鼻孔」。

另外也有老饕表示無法接受，「可憐的臭豆腐」、「你他X的，越臭越香吧…」、「還能這樣，不是越臭吃起來越香嗎？」、「微臭就不是臭豆腐了」。