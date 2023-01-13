遇上天天吵鬧的惡鄰居真的會讓人很頭痛！大陸一名女子控訴，樓上鄰居的2個小孩成天蹦蹦跳跳，不只來回奔跑，還會在室內打球，她和鄰居反應後，噪音變得更誇張，明顯感受到有人在樓上跳跳繩。女子最後受不了，直接拿音響抵著天花板，開到最大聲反擊。

一名女子受不了樓上鄰居不斷發出噪音，決定開音響回擊。（影片／YT今日熱搜）

根據陸媒《點時新聞》報導，河北省石家莊有一名石姓女子抱怨，樓上鄰居育有2子，三不五時就會在家裡跑跳，甚至還會打籃球，頻繁的噪音讓她無法好好休息外，也間接影響對健康造成危害。不料，石女和鄰居反應時，對方不僅不願改善，態度還十分惡劣，變本加厲地讓小孩子在家裡跳跳繩。

「又是叫、又是喊、又是跳，還會往地上砸東西！」石女忍無可忍之下決定反擊，把櫃子、行李箱、凳子高高疊起，將音響抵住天花板，只要樓上發出聲響，她就會把音響開到最大聲，藉此報復鄰居。

然而，有律師認為，石女回擊的方法並不妥當，若真的無法和鄰居協商，建議報警處理會比較保險。貼文曝光後，也引起許多網友共鳴，紛紛留言，「幹得漂亮」、「我家樓上鄰居也是這樣，真的會氣死」、「這種鄰居一點素質都沒有」、「學到一招」、「我這邊也是！晚上的時候特別吵」。