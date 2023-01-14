台中一名方姓男子因不滿對面棟林姓住戶飼養的鳥時常發出尖叫聲，竟拿彈弓朝林男曬衣間猛射石頭，造成對方玻璃破裂；法官一審依犯毀損他人物品罪，判處方男有期徒刑2月，其不服提起上訴，二審法官考量雙方事後已達成調解、賠償，因此駁回上訴，改判緩刑2年。

據判決書指出，方姓男子與林姓男子為彼此窗戶可以對望、不同棟大樓之住戶，去年1月21日下午2時許，方男因不滿林男住所之曬衣間發出鳥鳴聲，竟持彈弓朝林男曬衣間之玻璃彈射石頭數次，使該片玻璃破裂，林男發現後氣得報警提告。

法庭審理時，方男辯稱當時並非對準玻璃，也無意要打破玻璃，彈射石頭的目的，是想讓鳥停止尖叫，不是為了發洩情緒而要故意打破玻璃，且自己並非沒有意願與林男談和解。

一審法官審酌方男為成年人士，具有一定的社會閱歷，僅因認為林男飼養的鳥，鳥鳴聲干擾其生活，即率爾使用玩具彈弓，彈射石頭擊破玻璃之粗暴方式，發洩其不滿情緒，造成對方財產損害、精神痛苦，依犯毀損他人物品罪，判處有期徒刑2月，可易科罰金。

方男不服提起上訴，二審法官審酌方男僅因一時失慮而為犯行，併考量方男於原審判決後與林男達成調解，並已依調解內容履行賠償完畢，林男亦同意給予緩刑機會，因此法官駁回上訴，改判方男緩刑2年。