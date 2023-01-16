針對尚未公告補助方案的地方縣市，Gogoro超前部署，凡於1月31日前至全台門市購車，Gogoro後續將為消費者補齊補助差額，讓地方購車補助即刻到位。同時，Gogoro彰化中正門市盛大開幕，首次結合周邊名店、推廣彰化美食，就能享有獨家優惠，並且歡喜迎兔年，Gogoro於農曆年前推出多項新春好康。

2023年政府電動機車汰舊換新方案已公告，包括經濟部工業局維持7000元補助、環保署最高補助4800元；已宣布購置電動機車的地方縣市補助則有基隆市、台北市、新北市、嘉義市、高雄市、屏東縣、花蓮縣與甫於周一公告的彰化縣。

針對其他尚未公告補助的縣市，Gogoro超前部署宣布，凡在1月31日前完成購車手續者，倘若後續地方政府公告之2023年補助金額低於前年，Gogoro將會以Gogoro Smart Points為消費者補足差額，入手電動機車一樣划算。

同時，Gogoro新春購車強檔出擊，提供多款指定Gogoro熱銷車款享限時95折優惠。而即將迎接農曆新年，為走春暢遊樂趣加倍，Gogoro將於1月17日推出眾多車主期待已久的全新體驗「GoStation 踩點紀錄」，每一趟電池交換旅程都能於Gogoro App中完整記錄，過往的電池交換歷史紀錄也能完整回溯，打造獨一無二的騎乘與換電軌跡。